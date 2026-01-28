印度歐盟簽署自貿協定 規模將佔全球貿易三分之一

印度歐盟簽下歷史性自由貿易協定，印度重要產業將獲得大力提振。

紡織業製造線軸機器不停地運轉，鋼鐵業的動力機械熔爐噴出火焰與煙霧，寶石、珠寶與皮革製品等產業也蓄勢待發。印度與歐盟27日宣布達成歷史性的自由貿易協定，印度總理莫迪表示，對印度而言，這項協定可以提振國內許多產業。

印度紡織貿易商夏埃指出，「紡織業將可見到貿易額每年至少增長5%到10%，在接下來5到7年印度將獲利數十億美元。」

歐盟也表示該協定能讓歐盟對印度的出口，透過削減或降低近97%貿易商品關稅，為歐洲省下40億歐元關稅，預計到2032年讓歐盟對印度出口翻倍。

德國哈勒經濟研究所所長格羅普指出，「我們需要解決在跟美國的貿易中所存在的問題，印度是重要市場，擁有14億人口，它可能是稀土及其他原材料有利且重要來源。」

這項協定被印度與歐盟稱之為「史上最偉大協定」，涵蓋約20億人口，能增強各自經濟實力，有助於抵禦全球2大經濟體美國與中國的挑戰。

歐盟執委會主席馮德萊恩回應，「我們向世界發出強烈訊號，在世界日益分裂與衝突之際，此時印度與歐洲選擇對話合作與配合。」

歐盟已是印度最大貿易夥伴，2024年貨物貿易達1423億美元，佔南亞國家總貿易11.5%，印度為歐盟第9大貿易夥伴。然而在美國總統川普經常以關稅當作談判籌碼或當作懲罰，諸多不可預測性與威脅感，讓印度跟歐盟卡關20年的貿易談判加速完成，背後是更大的地緣政治意義，也向川普傳遞訊息，全球強權開始聯手自保與之抗衡。

