印度歐盟談判近20年 拍板自貿協議

印度與歐盟談了將近20年的貿易協商，在共同敵人川普關稅壓力的推動下，快速開花結果．雙方27日敲定自由貿易協議架構，區域內涵蓋全球三分之一的貿易額，以及全球GDP約25%。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「我們完成堪稱史上最重要的協定，我們正打造一個20億人口的市場，世界第2大與第4大經濟體，兩個巨人選擇攜手合作，真正實現雙贏。」

歐盟是印度最大的貿易夥伴，占印度整體貿易11.5%，但印度在歐盟的貿易夥伴中只排名第9。2024年，雙邊貿易額約為1800億歐元，這項協議將在2032年讓數字翻倍，屆時雙方97%的貿易額都能獲得關稅減免，為歐洲企業省下40億歐元，受惠最大的歐盟汽車，輸入印度關稅將從現行最高110%降到40%，再降到10%，葡萄酒烈酒關稅也顯著大幅下降。

而印度商品進入歐盟原本關稅就很低，協議的好處在於更多機會進入歐洲市場，嘉惠紡織品，珠寶、機械與家電、化學品跟金屬等等，新德里當局也期望從歐盟引進先進技術與投資，推動出口導向成長。接下來雙方還將協商細節，預計年底前正式簽署。

這項協定是歐洲「去風險化」策略的一環，要在川普反覆無常的不確定中，開闢更多選擇，也避免對中國過度依賴。本（1）月稍早，歐盟與南美洲自貿協定也在同樣背景下敲定，建立涵蓋7億人口，佔全球GDP兩成的自由貿易區。

政策中心高級分析師福克曼說，「這無法抵銷美國關稅的損失，歐盟試圖多元化貿易關係，因為與美國的互動越來越困難，歐盟努力在海外建立新的朋友和夥伴。」

過去被高度堤防戒備的中國，再次成為務實合作的選項。今年第1個月，已經有愛爾蘭、南韓、加拿大、芬蘭與英國等多位外國領袖前來正式訪問，這週英國首相施凱爾訪中，過去兩國在網路間諜，香港人權問題多有嫌隙，施凱爾行前先批准了爭議多時的皇家鑄幣廠舊址改建中國超級大使館案，作為伴手禮，還帶著數十家金融，製藥，汽車與能源產業巨頭同行。

中國國家主席習近平說，「中方願同英方發展，長期穩定的戰略夥伴關係。」

英國首相施凱爾則說，「中國是全球舞台的要角，我們必須建立更成熟穩健的關係。」

在施凱爾之前，愛爾蘭總理馬丁與芬蘭總理奧爾波先後訪中，分別聚焦貿易、人文交流與既有夥伴關係的延續，展現歐洲中小國對中國的務實態度。

加拿大總理卡尼20日曾表示，「我認為中等強國必須攜手合作，因為如果我們不在談判桌上，就會成為被宰割的對象。」

加拿大總理卡尼在上週末世界經濟論壇，強調中等強國必須合作，包括跟中國這樣的經濟體打交道，以維持經濟韌性。

他1月中訪問北京，敲定了49000輛中國電動車，進口關稅從100%大減到6.1%，換取加拿大芥花籽、龍蝦等農產品關稅降到15%的協議，宣示達成新戰略夥伴關係。川普立刻威脅，如果中加達成自由貿易協議，要對加拿大進口商品課徵100%關稅。卡尼回應無意這樣做，中國則立刻下單65萬公噸加拿大芥花籽，預計2月至4月交付。加拿大也重啟跟印度的貿易談判。

至於南韓總統李在明，1月初也帶著大量企業領袖訪問中國，推動兩國全面恢復戰略性合作夥伴關係，接著又訪日本，而這週川普不滿南韓國會遲遲沒有通過美韓貿易協定，突然宣示要將南韓商品進口關稅提高到25%，隔天又TACO髮夾彎退縮，改口要跟南韓一起尋找解決方案，再次展現川式反覆無常，未來幾個月內，德國總理梅爾茨與川普本人都將訪中，變局中全球貿易關係還將繼續重組，催生新的合作應對風險。