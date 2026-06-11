印度洋海底發現大面積鯨墓地，可追溯至500多萬年前

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研究人員表示，這項發現的規模、深度與年代「遠遠超出我們的想像」。（資料圖片） [Reinhard Dirscherl/ullstein bild via Getty Images]

在印度洋東南部發現了一個長約1200公里（745英里）的巨大鯨墓地。

該地點位於海底深約7公里（4英里）處，屬於迪亞曼蒂納（Diamantina）斷裂帶，這是一片由海底山脊與海溝構成的區域。

然而，真正讓科學界高度興奮的是這些遺骸的年代——其中一些可追溯至530萬年前。

根據《自然》（Nature）雜誌報導，這座海底墓地是由來自中國、意大利和新西蘭的研究團隊發現，當中充滿了各種生物與物種，其中一些「可能是科學界尚未發現的新物種」。

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中國科學院的研究人員彭曉彤表示：「發現如此規模的墓地完全出乎意料。」

「其分布範圍、深度以及年代跨度，都遠遠超出我們的想像。」

在對該地點進行的32次下潛探測中，研究人員從485個鯨化石地點以及正在分解的鯨落（鯨類死亡後沉入海底，在數年甚至數十年兼，持續為深海生物提供豐富營養的特殊生態系統）中採集樣本，並發現了大量珍貴遺骸，包括一具已滅絕鯨類的骨骼。

其中一種名為本加拉翼手喙鯨（Pterocetus benguelae）的鯨類，其年代約為530萬年，來自墓地中發現的化石頭骨。

此外，一具長五米的南極小鬚鯨屍體是此次發現中體積最大的樣本。

研究團隊還發現了一種新物種，並以該地點命名為「迪亞曼蒂納翼喙鯨」（Pterocetus diamantinae）。

水母、蠕蟲和甲殼類生物等，都是棲息在這片廣大鯨屍區域中的生物群落成員。

「彭與其同事所發現的這個巨大化石墓地，確實是極為獨特的發現。」卡爾弗特海洋博物館（Calvert Marine Museum）的史蒂芬·J·戈弗雷（Stephen J. Godfrey）在《自然》期刊中寫道。

「儘管該地點難以進入，但很可能還蘊藏著更多令人興奮的發現，並且無疑會促使未來在類似環境中展開更多的潛水探測。」

「彭曉彤和同事們的論文讓我想起了一部史詩電影系列首部作品的預告片。我期待未來還會出現更多這樣的『巨作』。」