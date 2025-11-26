印度浪漫婚禮瞬間失控！氫氣球爆炸引火 新人慘遭灼傷

（記者許皓庭／綜合報導）印度德里一場婚禮近日發生驚險意外，新郎與新娘在入場儀式中，頭頂大量氫氣球突然因受外力破裂，瞬間引發爆炸並竄出巨大火球，兩人當場被火光波及，多處燒傷。現場混亂畫面流出後在網路瘋傳，也引發各界對高風險婚禮布置的討論。

事發當時，新人正由親友迎接進場，頭頂以氫氣球打造的拱門裝飾，周圍親友手持彩色噴槍製造浪漫效果。就在氣氛最熱烈的時刻，一支噴槍在揮灑色粉時，不慎射向氣球群，使氣球瞬間破裂並引發強烈燃燒。巨大火球從新人上方炸開，導致多名在場賓客驚叫後四散躲避。

依新人事後回憶，爆炸瞬間他們完全反應不及，只感覺強烈熱度直撲臉部與身體。新娘臉部與背部出現明顯燒傷，新郎則在手指與背部受創，兩人的頭髮也因高熱而焦黑捲曲。儘管現場緊急處理後並無生命危險，但傷勢仍讓兩人必須花時間修復。

新人在社群平台上分享這段驚險影片時坦言，本以為婚禮會是人生中最美好的一天，卻沒想到因為布置選用氫氣球，讓入場瞬間成為「人生中最可怕的幾秒」。他們也表示，原本當天準備的儀式與拍攝都受到影響，只能用厚重遮瑕與臨時修剪髮型掩蓋傷痕，才得以完成後續流程。

面對外界關注，新人強調分享影片的主要目的，是希望提醒其他新人與活動業者，任何追逐網路潮流、造型創意的布景，都可能隱藏危險。在缺乏防護與專業操作的情況下，氫氣球屬高度易燃物，遇到火花或特定氣流就可能引發爆炸，因此不應輕忽。

