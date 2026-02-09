印度海上突襲! 配合美國制裁 3艘伊朗「影子艦隊」油輪在公海被扣押

被扣押的尼加拉瓜籍油輪AL JAFZIA在阿拉伯海被印度海岸警衛隊攔截，涉嫌參與規避國際制裁的石油走私行動。 圖：翻攝自 X @DailyIranNew

印度海岸警衛隊於 5 日至 7 日，在阿拉伯海、距離孟買以西約 100 海里處，扣押 3 艘與伊朗石油運輸相關的油輪，分別為 AL JAFZIA（尼加拉瓜籍）、ASPHALT STAR（馬利籍） 及 STELLAR RUBY（伊朗籍）。相關消息已獲《路透社》、伊朗國際媒體及多家國際媒體確認。

印度當局指出，3 艘油輪均列入美國制裁名單，涉嫌非法運輸伊朗原油，隸屬於「影子艦隊」。這類船隻常透過在公海進行船對船轉運（ship-to-ship transfer），藉此隱匿原油來源與航運紀錄，以規避國際制裁。印度海岸警衛隊表示，此次行動揭露了一個跨國石油走私網絡，並已對船員與貨物流向展開調查。

專業船舶追蹤機構 TankerTrackers 確認，這 3 艘船隻經常更換識別資訊，並涉及國際石油走私活動。印度官方強調，這次行動凸顯其海上執法能力與金融合規監管，表明印度作為全球秩序負責任成員的角色，並可能削弱制裁規避的規模。

分析指出，影子艦隊透過船對船轉運以及註冊於不同國家的旗籍船隻，試圖混淆國際追蹤與執法行動，對全球能源供應鏈構成風險。印度此次行動被視為其在全球制裁執法與海上安全架構中的積極姿態，並可能加強與美國在能源安全及制裁執行上的合作。

事件也可能對印度與伊朗的能源與外交互動帶來壓力。外媒指出，隨著中東地緣政治緊張升高，公海油運與保險費用均有上升趨勢，影子艦隊活動對航運安全與金融市場存在潛在影響。美國對影子艦隊的制裁行動與印度同步，顯示多國在打擊受制裁能源走私上協作加強。

馬利籍油輪ASPHALT STAR。 圖：翻攝自 X @DailyIranNew