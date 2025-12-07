印度熱門夜店瓦斯氣爆 週末夜23人罹難
火警事件中的烈焰畫面怵目驚心，不過，造成死亡的第一大主因其實是濃煙。印度渡假勝地果阿一家熱門夜店7日午夜剛過時發生瓦斯罐爆炸，造成23人罹難，死者多為夜店廚房人員，其中20人死於窒息。
綜合印度新聞信託社（Press Trust of India）和《印度快報》等報導，事發夜店位於果阿邦村莊阿爾波拉（Arpora），鄰近巴加海灘（ Bag beach），這是當地最受歡迎的海灘之一，而該夜店去年才開幕。
氣爆時間為當地7日0時4分，果阿邦警察局長庫馬（Alok Kumar）指出，火勢集中在夜店最底下的廚房區域，大部分罹難者遺體都是在廚房找到的。
據果阿邦首席部長薩望特（Pramod Sawant）亦表示，這起事件造成23死，大部分是夜店廚房員工，還有3至4名遊客；死者當中有3人死於燒傷，其他都是窒息。
薩望特指出，此時正值果阿邦的旅遊旺季，根據初步消息，該夜店也未遵守消防法規，將進行詳細調查。
果阿邦是印度西岸的一個小邦，也是熱門旅遊勝地，尤其受外國觀光客歡迎；據官方數據，今年上半年，果阿邦遊客人次約有550萬，其中27.1萬人次為外國遊客。
