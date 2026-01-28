印度爆發尼帕病毒疫情，亞洲機場加强篩檢
印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發致命的尼帕病毒（Nipah virus）疫情，引發亞洲部分地區的關注，一些國家已加強機場的檢疫措施。
泰國已開始對來自西孟加拉邦的三個機場的旅客進行篩檢。尼泊爾也已開始對加德滿都機場和其他與印度接壤的陸路邊境口岸的入境旅客進行篩檢。
自去年12月以來，西孟加拉邦已確診兩例病例，據報道均為醫護人員。印度衛生部表示，已追蹤約196名與他們有接觸的人員，他們的病毒檢測結果均為陰性。
該病毒可從動物傳播給人類。由於目前尚無疫苗或特效藥，其死亡率高達40%至75%。
腦炎是一種可能致命的疾病，會導致大腦發炎，在嚴重病例中可能出現。
迄今為止，尚無任何藥物或疫苗獲準用於治療該疾病。
以往的疫情爆發地點有哪些？
1998年，尼帕病毒首次在馬來西亞的豬農中被檢出，隨後蔓延至鄰近的新加坡。該病毒的名稱來自於最初被發現的村莊。
超過100人因此死亡，並撲殺了一百萬頭豬以遏制疫情。這也導致農民及畜牧業者遭受重大經濟損失。
近年來，孟加拉受疫情影響最為嚴重，自2001年以來已有超過100人死於尼帕病毒。
印度也曾發現該病毒。2001年及2007年，西孟加拉邦曾爆發疫情。
更近期的是南部的喀拉拉邦（Kerala），成為尼帕病毒的熱點地區。2018年報告了19宗病例，其中17人死亡；而在2023年，6宗確診病例中有2人死亡。
現在的情況如何？
印度衛生部表示，在西孟加拉邦確診病例後，感染者的接觸者已被「識別、追蹤、監測並檢測」，結果顯示均無症狀。
印度衛生部指出：「情況正持續受到監控，所有必要的公共衛生措施均已到位。」
目前印度以外尚未報告任何病例，但多個國家正在加強防範。
週日，泰國開始在曼谷和普吉的三個國際機場對來自西孟加拉邦的航班乘客進行篩檢。這些航班的乘客已被要求填寫健康申報表。
泰國公園和野生動物管理局也已在自然旅遊景點實施了更嚴格的篩檢。
泰國疾病管制廳發言人朱萊·翁斯瓦斯迪 (Jurai Wongswasdi) 告訴BBC，泰國當局對防範疫情在泰國爆發「相當有信心」。
尼泊爾也已開始對經加德滿都機場和其他與印度接壤的陸路邊境口岸入境的人員進行篩檢。
同時，台灣衛生部門提議將尼帕病毒列為「第五類疾病」。根據台灣的疾病分類體系，第五類疾病是指具有重大公共衛生風險的新發或罕見傳染病，需要立即上報並採取特殊防治措施。
