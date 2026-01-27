印度爆發立百病毒疫情引恐慌！羅一鈞：尚無藥物治療但傳播風險低

立百病毒無藥醫且致死率達75%，疾管署預計3月中列第五類法定傳染病。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 印度立百病毒疫情拉警報，高達75%的致死率加上無藥可醫的特性，引發國際高度戒備。雖然初步評估傳播風險偏低，但疾管署不敢大意，於今(27)日宣佈預計3月中將該病毒列入第五類法定傳染病。疾管署長羅一鈞強調，已要求台大醫院研擬診治標準，並發函全台醫師加強通報，務求防疫網滴水不漏。

面對新病毒可能引發的恐慌，羅一鈞分析，立百病毒的基本傳染數(R0)較低，疫情目前僅侷限於小區域，尚未擴散至非流行國家，大規模流行機率不高。但他坦言，考量該病缺乏核准疫苗且致死率極高，疾管署必須料敵從寬，除了示警醫界留意，也透過台大醫院建立專業診療指引，以最嚴謹的標準防範潛在威脅。

為了強化防疫力道，疾管署表示，經考量國際間持續有疫情發生，並評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，自1月16日起已預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病。這項措施是為了加強系統預警、提升國民防疫意識，並能迅速動員資源妥適因應未來可能疫情。我國在踐行預告程序後，預計於3月中正式列入，屆時將與日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國同步，將其視為法定傳染病管理。

疾管署監測資料顯示，立百病毒最早於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，近年病例主要集中在孟加拉及印度。孟加拉的疫情具有季節性，通常發生在12月至隔年5月，這與當地果蝠活動及民眾飲用生椰棗樹汁等習慣有關。值得注意的是，孟加拉去年8月首次在南部波拉島檢測到病例後，疫情似乎有從季節性轉向全年化、並從局部向全國擴散的趨勢，該國已有超過35個縣曾記錄過感染病例。

至於印度疫情原先集中在南部喀拉拉州，多源於接觸受污染水果或院內感染，但近期東部的西孟加拉州也出現病例，截至1月25日已累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重。疾管署指出，世界衛生組織(WHO)資料顯示，其致死率約在40%至75%之間，雖然全球風險仍屬低度，但孟加拉與印度鄰近地區仍有持續發生風險。

關於傳播途徑，疾管署說明，立百病毒屬於人畜共通傳染病，自然宿主為狐蝠屬的果蝠，病毒可感染豬隻等中間宿主後再傳染給人類。主要的傳染方式包含直接接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食品，或是經由密切接觸病人的血液、體液及呼吸道分泌物造成人傳人感染。在臨床表現上相當廣泛，從無症狀感染、急性呼吸道症狀，嚴重者甚至會演變成致命性腦炎。

台灣其實早有準備，疾管署指出，自2000年起即已建置檢測能力，並與農業部合作監測，迄今國內均無確診的人類或動物病例。疾管署已發布致醫界通函，提醒醫師務必詢問病患旅遊史。在法定傳染病預告期間，若醫師發現住院病人曾前往孟加拉、印度喀拉拉州及西孟加拉州等流行地區，且出現發燒、抽搐、腦部影像學檢查異常等腦病變症狀，並排除其他病毒性腦炎後，應立即於傳染病通報系統(NIDRS)的「重點監視項目」項下通報「立百病毒感染症」並採檢送驗。待正式列為第五類法定傳染病後，醫師須於24小時內通報，並將病人隔離治療。

疾管署最後強調，民眾若要減少感染風險，建議避免前往立百病毒流行地區。若必須前往，應維持良好個人衛生，絕對避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品。飲食方面更要特別小心，避免飲用生椰棗樹汁及食用可能受污染的水果。相關防疫資訊均可至疾管署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922洽詢，共同守護自身健康。

