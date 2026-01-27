印度爆發立百病毒疫情！致死率75%怎麼預防？立百病毒必知Q&A一文全了解
立百病毒成熱搜關鍵字！近來，印度立百病毒疫情升溫，我國衛福部也預告將新增立百病毒為第五類法定傳染病，呼籲民眾留意；網路上更流傳疾管署建議「為防範立百病毒，出國避免生飲椰子汁」的訊息，引發各界討論。說到立百病毒，你可能感到陌生？別擔心！讓Yahoo顧健康用Q&A，帶你一次了解立百病毒，防患於未然！
相關新聞》致死率近6成！「立百病毒」疫情延燒，疾管署緊急列為第五類傳染病
立百病毒感染症是什麼？我疾管署將列法定傳染病
世界衛生組織（WHO）表示，立百病毒是一種人畜共通病毒，感染者可引發一系列症狀，從無症狀感染到急性呼吸道疾病、致命的腦炎都有。人類受影響之外，立百病毒也可能導致豬隻等動物患病。我國疾管署補充，立百病毒感染症首度出現於1999年的東南亞，當時造成人類不小的恐慌和農畜上的經濟損失。
已知馬來西亞、新加坡、孟加拉、印度等四國，皆曾出現立百病毒感染病例。雖然立百病毒的感染病例不算多，但既能感染多種動物，還會讓人類感染重症、甚至死亡的特性，使立百病毒成為公衛焦點，不容小覷。鑑於近期印度立百病毒疫情引起國際關注，我疾管署表示，目前針對印度喀拉拉州仍維持「第二級：黃色注意」旅遊警示，預告將「立百病毒感染症」新增列為第五類法定傳染病（跟新型A型流感同級）；倘若確認印度社區出現廣泛傳播，不排除調整旅遊警示等防疫措施。
立百病毒傳染途徑為何？喝椰子汁會生病？
疾管署指出，立百病毒的自然宿主是果蝠，可以傳染給豬、馬、羊、狗、貓等中間宿主，再傳染給人類。至於傳染方式，主要分為動物傳人、食物傳播、人傳人三類：
動物傳人：藉由果蝠及豬隻傳染給人類，人類多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物的口鼻分泌物或其組織所感染。
食物傳播：食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗樹汁等。
人傳人：家人、照護者、社區接觸者與醫療人員，若近距離接觸患者的體液、分泌物或排泄物，可能受到感染。
此次印度發生立百病毒疫情，網路上流傳疾管署建議「為防範立百病毒，出國避免生飲椰子汁」的說法。對此，疾管署澄清，僅前往印度西孟加拉省、喀拉拉邦和孟加拉等疫區旅遊或停留者，才需注意飲食安全，並非所有出國旅遊者都要避免生飲椰子汁；且實際重點在於避免食用或飲用未煮熟的椰棗、椰棗樹汁，同時也應避免在當地食用或飲用可能遭果蝠污染的水果。
立百病毒症狀有哪些？
根據世界衛生組織及基層醫學期刊資料，感染立百病毒的潛伏期，大多為4至14天，但也有報告顯示最長可達45天。感染立百病毒後的症狀多元而廣泛，一般感染者最初會出現發燒、頭痛、肌肉痛、嘔吐、喉嚨痛等類似流感的症狀；隨後，可能出現頭暈、嗜睡、意識改變及急性腦炎的神經徵象。部分患者可能出現非典型肺炎與嚴重的呼吸系統疾病，包括急性呼吸窘迫；重症患者則會出現腦炎併發癲癇，並在24至48小時內陷入昏迷。
雖然多數急性腦炎倖存者都能完全康復，不過世界衛生組織示警，倖存者可能會出現長期神經系統疾病，約20%的患者會有癲癇、人格改變等神經系統後遺症；另有少數康復者，會復發或發展為慢性腦炎。
立百病毒致死率高，治療怎麼做？
世界衛生組織提到，感染立百病毒的致死率介於40%至75%之間，可能因疫情不同而有所差異，取決於當地流行病學監測和臨床管理的能力。現階段沒有專門治療立百病毒的特效藥，治療時以支持性療法為主。
立百病毒有疫苗嗎？立百病毒該如何預防？
目前尚未有針對立百病毒的疫苗。不過，讀者朋友們無須過於恐慌，只要遵照疾管署提供的預防守則，就能有效預防立百病毒哦！
前往流行疫區，應維持良好個人衛生習慣，避免接觸蝙蝠與豬隻，尤其是生病或死亡的動物。
避免進入蝙蝠棲息區域或接觸可能被其排泄物污染的環境和物品。
避免飲用椰棗樹汁及食用掉落地面的水果，水果食用前應徹底清洗與去皮。
接觸動物時，應採取穿戴手套、口罩和工作服等適當防護措施；接觸後，應使用肥皂徹底清潔接觸及暴露部位。
避免直接接觸病人之血液、唾液、尿液、嘔吐物等。如需照顧病人，應依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染與空氣傳染防護措施，且穿戴適當的個人防護裝備。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※Nipah virus（世界衛生組織）
※#疾病擬人 #立百病毒感染症（疾病管制署 - 1922防疫達人臉書粉專）
※疾病介紹（衛福部疾管署）
※新興傳染病-立百病毒（基層醫學期刊，第22卷第7期，江瑞坤、林英龍、劉鎮嘉）
※治療照護（衛福部疾管署）
