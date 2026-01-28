印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場加強入境篩檢
印度近日確診2起致命性「立百病毒」（Nipah virus）感染病例，引發亞洲多國高度警戒。泰國、新加坡、香港及馬來西亞等地已相繼加強機場入境篩檢措施，防範病毒跨境擴散。
立百病毒主要由果蝠及豬等動物攜帶，可引發發燒、腦炎等重症，致死率高達40%至75%。儘管病毒可人傳人，但傳播並不容易，通常需與感染者長時間密切接觸；實務上，多數人類感染案例與接觸受感染的果蝠，或食用遭其污染的水果有關。
根據《路透社》報導，印度於2025年12月下旬確認感染病例。病毒學家指出，小規模疫情並不罕見，整體對一般民眾的風險仍屬偏低。目前已有多款疫苗進入研發階段，但仍在測試中。英國艾塞克斯大學分子病毒學講師吉歐提斯（Efstathios Giotis）表示，「雖然必須保持警戒，但目前沒有證據顯示已構成更大範圍的公共衛生威脅。」
報導指出，印度當地衛生官員表示，這2名確診者為西孟加拉邦的醫護人員，目前均在當地醫院接受治療。印度衛生部指出，已完成196名相關接觸者的疫調與追蹤，所有人均未出現症狀，檢測結果亦為陰性。印度官方強調，坊間流傳有關立百病毒病例的部分數據並不正確，並指出政府已啟動加強監測、實驗室檢驗與現場調查，成功即時控制疫情。
而相關通報也使東南亞鄰近國家、尼泊爾及香港進入警戒狀態，新加坡、香港實施入境體溫篩檢。新加坡傳染病署表示，將針對來自印度疫情相關地區的航班，在機場設置體溫檢測措施，同時與南亞國家衛生單位聯繫，掌握最新情勢，並著手建立全球病例基因定序通報平台。
香港機場管理局也指出，已配合衛生署在香港國際機場加強健康檢查，包括對自印度抵港旅客進行登機門體溫檢測；泰國本週則已嚴格管制機場防疫規定，要求來自立百病毒風險地區的航班停靠指定停機坪，旅客入境前須填寫健康申報表；馬來西亞亦同步加強國際入境口岸的健康篩檢，特別針對高風險國家旅客。
中國疾控機構表示，目前境內尚未發現立百病毒病例，但仍存在境外移入風險。與印度接壤、邊境往來頻繁的尼泊爾則宣布進入「高度警戒」狀態，並強化旅客檢疫。
事實上，立百病毒於25年前首次在馬來西亞與新加坡的養豬場疫情中被確認，但科學界普遍認為，該病毒在果蝠族群中已存在數千年。世界衛生組織（WHO）將其列為優先關注病原體，原因包括缺乏核准疫苗或治療方式、高致死率，以及可能發生突變、提高傳染力的風險。
印度長期零星通報感染案例，尤以南部喀拉拉邦為全球高風險地區之一，自2018年以來已造成數十人死亡；孟加拉亦定期出現病例。根據流行病防範創新聯盟（CEPI）統計，截至2025年12月，全球累計確認750例立百病毒感染、415人死亡，目前該組織正資助疫苗試驗計畫。西孟加拉邦此次確診，為該州近20年來首度出現病例；當地媒體指出，該州上一次疫情發生於2007年，當時造成5人死亡。
