印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場加強篩檢

記者潘紀加／綜合報導

英國《衛報》（The Guardian）28日報導，鑑於印度近期爆發立百病毒（Nipah Virus）疫情，亞洲多國緊急加強機場篩檢措施，防止疫情擴散；我國也擬將立百病毒列為第5類法定傳染病，呼籲民眾多加留意相關風險。

報導指出，印度西孟加拉邦（West Bengal）自去年12月以來，已有2起立百病毒確診病例，據信均為醫護人員，印度衛生部表示，根據後續追蹤，196名接觸者檢測結果皆呈陰性，但強調已採取「所有必要公共衛生措施」，目前情況已獲得控制。

報導說，立百病毒人類感染案例最初於1998年在馬來西亞養豬場發現，症狀包含發燒、嘔吐和呼吸道感染，嚴重者還可能出現腦炎或抽搐，致死率介於40%至75%之間；其傳播途徑主要是透過果蝠及豬等宿主的分泌物傳給人，或者是院內感染，目前尚無疫苗或藥物治療。

由於近年立百病毒疫情主要發生在印度和孟加拉，鄰近的東南亞國家、尼泊爾與香港當局紛紛強化防疫措施應對，例如泰國曼谷和普吉島的3個國際機場已開始對來自印度疫區的旅客加強篩檢；尼泊爾則是針對首都加德滿都（Kathmandu）機場，以及其他與印度接壤的陸路邊境關卡入境旅客。

我國衛生福利部疾病管制署日前也預告，預計於3月中將立百病毒列為第5類法定傳染病，並示警食用受感染果蝠尿液或唾液污染的水果等食品，也可能增加染疫風險，因此敦促國民多加防範。

印度傳出立百病毒病例，泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi airport）已開始加強篩檢國際航班旅客。（達志影像／路透社資料照片）