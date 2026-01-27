印度爆發立百病毒疫情 最重可引發腦炎致死

印度爆發立百病毒疫情，疾管署提醒最近要前往東南亞或南亞地區民眾，不要吃生冷食物或果肉，任何東西都要煮熟後再吃。

印度「西孟加拉邦」，最近爆發立百病毒疫情，目前已經有5人確診、1人死亡，其中4名確診者是醫護人員，當地衛生單位緊急匡列近100人隔離觀察。由於立百病毒致死率高達58%，而且目前沒有疫苗，也無藥可醫。疾管署提醒民眾，前往東南亞或南亞地區，要避免飲用椰棗汁或吃生冷食物。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，印度這波疫情的疑似首例感染者，已經不幸死亡，而4名醫護人員則是在治療這名患者後，陸續發病。大陸上海「華山醫院」感染科副主任王新寧表示，如果密切接觸患者，特別是護理或照顧感染者，感染風險會非常高。

立百病毒的臨床症狀差異極大，輕者可能沒有明顯不適，重者則可能會引發急性呼吸衰竭或致命性腦炎。而立百病毒感染初期，與一般感冒症狀相似，因此患者常被誤診為感冒；如果病情加重，可能進一步導致肺炎或腦炎，同時病情會在24到48小時內迅速惡化，導致患者昏迷，甚至死亡。

立百病毒的自然宿主是狐蝠，這些攜帶病毒的蝙蝠，本身不會發病，但卻會透過唾液、尿液、糞便，排出立百病毒，污染森林中的水果或椰棗汁。台灣方面目前未曾出現立百病毒病例，不過疾管署提醒民眾，如果前往疫區旅遊，應該避免飲用來路不明的椰棗汁、椰子水或果肉等生冷食物，所有食物務必煮熟之後再食用。