印度爆立百病毒疫情！台灣預告列為法定傳染 籲醫師落實TOCC詢問
印度西孟加拉州近期爆發立百病毒（Nipah Virus）感染疫情，引起國際與國內關注。由於該病毒具高致死率與跨物種傳播潛力，衛生福利部疾病管制署今（27）日表示，已自1月16日起預告將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，預計3月中旬預告期滿後正式公告，並依法執行相關防疫措施。疾管署亦已發布「致醫界通函」，籲請第一線醫師提高警覺，於臨床看診時詳詢病患的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史與群聚史），並提醒如符合條件應立即通報與採檢。
根據署長羅一鈞表示，立百病毒傳播力雖相對較低，但目前無核准的治療藥物或疫苗，致死率則介於40%至75%，對公共衛生構成嚴重挑戰。他提醒國人，前往疫情區域應避免接觸蝙蝠、豬隻與可能被污染的水果，並避免飲用未經處理的椰棗樹汁，以降低感染風險。
立百病毒為人畜共通傳染病，主要自然宿主為果蝠（狐蝠屬），可經由中間宿主如豬隻傳播至人類。其傳播方式可分為動物傳人、食物傳播以及有限度的人傳人，包含接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食品，以及密切接觸患者的血液、體液與呼吸道分泌物。臨床症狀變化廣泛，從無症狀到呼吸道症狀，嚴重時甚至引發致命性腦炎。
目前在印度病例中已嘗試以瑞德西韋（Remdesivir）作為實驗性治療方式，另有研究顯示C型肝炎藥物雷巴威林（Ribavirin）亦可能具療效。國內方面，疾管署已指派台大醫院研擬診療指引，並請醫療機構依照醫療照護處置項目採取標準防護、接觸傳染、飛沫與空氣傳染等防護措施。
疫情中心主任郭宏偉指出，自1998年馬來西亞首度發現人類感染立百病毒案例以來，1999年新加坡也曾發生疫情。近年病例主要集中於孟加拉與印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常自每年12月至翌年5月，與果蝠活動及生椰棗汁攝取相關。2025年8月以來，孟加拉疫情有向全年化及全國擴散趨勢，該國64個縣已有超過35縣曾出現確診病例。印度疫情最初集中在喀拉拉州，近期則轉移至東部西孟加拉州，並以小規模社區或院內感染為主。
世界衛生組織（WHO）評估，孟加拉、印度及鄰近地區仍為立百病毒持續流行區域，惟全球風險評估屬低度。多國包括日本、南韓、新加坡、泰國與印度等，已將立百病毒納入法定傳染病。我國自2000年起具備立百病毒檢測能力，並與農業部合作監測；自2012年起，「立百病毒腦炎」已列為乙類動物傳染病，2018年亦納入人類疾病「重點監視項目」，目前國內尚無確診病例。
疾管署進一步說明，醫師如於預告期間遇有具孟加拉、印度喀拉拉州或西孟加拉州旅遊史的病患，若其出現發燒、抽搐、意識改變、人格改變、運動失調等腦病變症狀，且經排除其他病毒性腦炎診斷後，應立即依「重點監視項目」於NIDRS（傳染病通報系統）通報立百病毒感染症並送驗檢體。
疾管署提醒民眾，如需前往立百病毒流行地區，應避免接觸蝙蝠與豬隻，並勿飲用生椰棗樹汁或食用可能受果蝠污染的水果，並維持良好個人衛生，降低感染風險。
看更多 CTWANT 文章
王子停工3個月首露面吃尾牙 范姜彥豐嗆：還要臉嗎？
學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館
賈永婕不忍怨「答應過會減速」 霍諾德喊：我有啊！90變91分鐘
其他人也在看
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 10則留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
國病鼻咽癌常被忽略！台大醫示警「就醫已晚期」 每週2飲品風險大降
曾被視為國病的「鼻咽癌」，過去在台灣是排名前5的癌症，這幾年逐漸被淡忘。醫師表示，全台灣每個人都有機會得到鼻咽癌，不過初期常被忽略，症狀包括耳悶、鼻涕或痰帶血等，等到就醫時往往已是晚期。而常吃醃製食品者，罹患鼻咽癌風險較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
許多人有「吃飽就極度睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，導致細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2則留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107則留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 1則留言
胃癌9成元凶是它！莊人祥也中鏢 「免費篩檢擴大」資格曝光
胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛福部自今年（2026）1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。衛福部常務次長莊人祥今（27）日也以胃癌病友的身份宣導，符合資格的民眾記得篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 週前 ・ 22則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 4則留言
「胃癌」公費篩檢今年開跑了！這1族群適用
[NOWnews今日新聞]胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛生福利部自115年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
8成胃癌與「幽門桿菌」有關！1月起公費篩檢上路 哪些人可篩檢？如何檢測？
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文胃癌是台灣十大癌症之一，根據國健署資料顯示，約有8－9成胃癌是因幽門螺旋桿菌（HP）感染所致。為降低胃癌發生率，衛福部宣布，自今（2026）年起，45－74歲民眾可終身免費接受1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HPSA）」服務。幽門螺旋桿菌是胃癌主要危險因子 20歲以上盛行率達30％根據衛福部資料顯示，在國人十大癌症中，胃癌死亡人數排名第7位、發生人數排名第9位，每年約有4,000人以上被診斷為胃癌，更有2,000多人死於胃癌。胃癌危險因子包括胃幽門螺旋桿菌感染、飲食習慣（高鹽、醃製、煙燻等）、吸菸、家族遺傳性胃癌等。其中，「胃幽門螺旋桿菌感染」是造成胃癌發生的主要危險因子。國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，胃幽門螺旋桿菌是一級致癌物，感染後胃癌風險會增加6倍，約80－90％胃癌都是感染胃幽門螺旋桿菌造成的。國健署指出，20歲以上成年人胃幽門螺旋桿菌感染盛行率為30％，因此降低風險的第一步就是及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測。幽門桿菌有「這些」檢測方式 公費篩檢怎麼測？誰能篩？目前，胃幽門螺旋桿菌檢測可分為侵入性檢查、非侵入性檢查等2大方式：侵入KingNet 國家網路醫藥 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
男罹肝癌「12cm腫瘤」1年後竟消失！醫：身體的免疫攻擊機制
全球約有百例「肝癌自發性消失」的罕見案例，發生率約為六萬分之一至十四萬分之一，基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，這種腫瘤在未接受任何治療下奇蹟般消失的現象，雖極為罕見但確實存在於臨床紀錄中。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
年奪5.4萬命！「7症狀」是罹癌警訊 醫示警：吃不下最慘
癌症是國人十大死因之首，據衛福部最新統計，台灣每年因癌症死亡者約5.4萬人。醫師吳鴻誠表示，7大症狀是癌症警訊，包括暴瘦、嗜睡、厭食、貧血等，「其中，厭食是癌症與其他疾病的最大差異。」他提醒，民眾務必提高警覺，早期就醫，以利治療。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
胃癌逾八成因幽門螺旋桿菌引起 今年起45至74歲可公費檢測
胃癌在國人十大癌症位居死亡人數第七名，胃癌又有逾八成是幽門螺旋桿菌感染引起。衛福部國健署今年起提供45歲至74歲民眾終身一次公費糞便抗原檢測，成為全國性第六癌篩檢。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
魚目混珠！石二鍋貢丸「標豬賣雞」 最重可罰400萬元
台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 58 分鐘前 ・ 2則留言
沒蛀牙卻牙痛！醫揭「5疾病」常偽裝牙齒痛 嚴重恐失明、沒命
有時感覺到牙痛，並非都是牙齒問題。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，他曾遇到一名牙痛患者，檢查發現問題並非出在牙齒，而是心肌梗塞所致，對此分享5種常被誤認牙痛的疾病，除了心肌梗塞，還有主動脈剝離、腦幹中風等，若出現牙痛，又合併左側下顎痛、 噁心、冷汗、喘、 頭暈、視力改變，應立即就醫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1則留言