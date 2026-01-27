印度爆立百病毒疫情！台灣預告列為法定傳染 籲醫師落實TOCC詢問

印度西孟加拉州與孟加拉多地近年持續出現立百病毒確診病例，疫情呈擴散趨勢。（示意圖／達志／美聯社）

印度西孟加拉州近期爆發立百病毒（Nipah Virus）感染疫情，引起國際與國內關注。由於該病毒具高致死率與跨物種傳播潛力，衛生福利部疾病管制署今（27）日表示，已自1月16日起預告將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，預計3月中旬預告期滿後正式公告，並依法執行相關防疫措施。疾管署亦已發布「致醫界通函」，籲請第一線醫師提高警覺，於臨床看診時詳詢病患的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史與群聚史），並提醒如符合條件應立即通報與採檢。

疾管署於記者會中宣布，將立百病毒感染症預告列為第五類法定傳染病，並發布醫界通函提高警覺。（圖／報系資料照）

根據署長羅一鈞表示，立百病毒傳播力雖相對較低，但目前無核准的治療藥物或疫苗，致死率則介於40%至75%，對公共衛生構成嚴重挑戰。他提醒國人，前往疫情區域應避免接觸蝙蝠、豬隻與可能被污染的水果，並避免飲用未經處理的椰棗樹汁，以降低感染風險。

立百病毒為人畜共通傳染病，主要自然宿主為果蝠（狐蝠屬），可經由中間宿主如豬隻傳播至人類。其傳播方式可分為動物傳人、食物傳播以及有限度的人傳人，包含接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食品，以及密切接觸患者的血液、體液與呼吸道分泌物。臨床症狀變化廣泛，從無症狀到呼吸道症狀，嚴重時甚至引發致命性腦炎。

果蝠（狐蝠屬）為立百病毒的主要自然宿主，透過排泄物污染椰棗汁等途徑傳播病毒。（圖／疾管署提供）

目前在印度病例中已嘗試以瑞德西韋（Remdesivir）作為實驗性治療方式，另有研究顯示C型肝炎藥物雷巴威林（Ribavirin）亦可能具療效。國內方面，疾管署已指派台大醫院研擬診療指引，並請醫療機構依照醫療照護處置項目採取標準防護、接觸傳染、飛沫與空氣傳染等防護措施。

疫情中心主任郭宏偉指出，自1998年馬來西亞首度發現人類感染立百病毒案例以來，1999年新加坡也曾發生疫情。近年病例主要集中於孟加拉與印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常自每年12月至翌年5月，與果蝠活動及生椰棗汁攝取相關。2025年8月以來，孟加拉疫情有向全年化及全國擴散趨勢，該國64個縣已有超過35縣曾出現確診病例。印度疫情最初集中在喀拉拉州，近期則轉移至東部西孟加拉州，並以小規模社區或院內感染為主。

立百病毒（Nipah Virus）為一種人畜共通傳染病病毒，目前無特效藥與疫苗，致死率可達40%至75%。（圖／疾管署提供）

世界衛生組織（WHO）評估，孟加拉、印度及鄰近地區仍為立百病毒持續流行區域，惟全球風險評估屬低度。多國包括日本、南韓、新加坡、泰國與印度等，已將立百病毒納入法定傳染病。我國自2000年起具備立百病毒檢測能力，並與農業部合作監測；自2012年起，「立百病毒腦炎」已列為乙類動物傳染病，2018年亦納入人類疾病「重點監視項目」，目前國內尚無確診病例。

疾管署進一步說明，醫師如於預告期間遇有具孟加拉、印度喀拉拉州或西孟加拉州旅遊史的病患，若其出現發燒、抽搐、意識改變、人格改變、運動失調等腦病變症狀，且經排除其他病毒性腦炎診斷後，應立即依「重點監視項目」於NIDRS（傳染病通報系統）通報立百病毒感染症並送驗檢體。

疾管署提醒民眾，如需前往立百病毒流行地區，應避免接觸蝙蝠與豬隻，並勿飲用生椰棗樹汁或食用可能受果蝠污染的水果，並維持良好個人衛生，降低感染風險。

