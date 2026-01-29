印度爆立百病毒致死率75%！亞洲多國機場急設防線

印度西孟加拉邦近期爆發立百病毒疫情，根據英國廣播公司報導，當地已有5名醫護人員確診感染，其中2名護理師正在加護病房接受治療，1人情況危急。印度衛生部表示，已追蹤196名密切接觸者，所幸病毒檢測結果均為陰性，目前已有110名有接觸史的人士被隔離觀察。

立百病毒是一種人畜共通傳染病，自然宿主為果蝠，可透過豬、馬、羊、貓、狗等動物傳染給人類。世界衛生組織資料顯示，該病毒致死率介於40%至75%之間，潛伏期約4至14天。感染初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐及喉嚨痛，部分患者可能出現嗜睡、意識改變或肺炎症狀，嚴重時會引發腦炎導致死亡。

該病毒於1998年首度在馬來西亞養豬戶中發現，當時疫情蔓延至新加坡，造成超過100人死亡，約100萬頭豬隻遭撲殺。近年來，孟加拉自2001年以來累計超過百人因感染立百病毒喪命。印度喀拉拉邦在2018年出現19例確診，其中17例死亡；2023年則有6例確診，2例喪生。

面對印度疫情威脅，亞洲多國紛紛提高警戒。泰國自1月25日起，在曼谷、普吉島等3座國際機場對來自西孟加拉邦的旅客進行體溫篩檢，並要求提交健康聲明書。新加坡傳染病管理局28日宣布，將對來自印度疫區航班實施體溫檢測。尼泊爾則在加德滿都機場及與印度接壤的陸路邊境口岸加強篩檢。馬來西亞衛生部也聲明加強國際入境健康篩查。

台灣方面，疾管署已預告將於3月將立百病毒列為第五類法定傳染病，以提升系統預警能力。小兒科醫師傑登表示，立百病毒雖致死率高但傳播力不強，需長時間密切接觸才可能人傳人，多發生於家庭照護或醫療院所，不會像COVID-19般大流行。他提醒民眾前往印度、孟加拉等疫區應避免飲用不明來源生果汁、未清洗水果，遠離野生動物，落實勤洗手等基本防疫。

泰國國家旅遊局局長塔佩妮表示，目前立百病毒尚未對整體旅遊市場造成實質影響，但媒體廣泛討論可能使中國、日本等風險敏感客源市場部分旅客推遲出行計劃。截至目前，泰國尚未發現確診病例，各國持續密切監測疫情發展。

