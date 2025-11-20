印度版羅浮宮劫案！假扮央行官員搶運鈔車 30分鐘搬走2.5億現金

印度一輛運鈔車被搶，7.11億元盧比現金在光天化日下就這樣被搶走。（翻攝自騰訊網）

印度版羅浮宮劫案！印度邦加羅爾發生一起運鈔車被偽裝成印度官員的犯罪組織攔截，工作人員被分開控制後，7.11億元盧比現金在光天化日下就這樣被搶走。

綜合《經濟時報》《騰訊網》報導，劫案發在19日中午邦加羅爾（Bangalore）阿育王石柱圓環（Ashoka Pillar）附近，當時運鈔車才從HDFC銀行貨幣金庫提取7.11億盧比（約新台幣2億5,034萬元）現鈔裝入錢箱，欲要前往班加羅爾多處ATM補鈔。

約於12時24分，一輛貼有「印度政府」字樣的SUV車攔下運鈔車，接著5、6名男子下車，自稱是來自印度央行，要求4名人員下車接受「文件檢查」，其中3人包含2名持槍警衛被關進犯罪集團的車內。劫匪聲稱：「到警局作筆錄前，得先把現金箱送到印度儲備銀行。」

劫匪要求司機繼續駕駛運鈔車，接著到達戴里圓環（Dairy Circle）時，劫匪再次逼停駕駛，並逕自拿槍要求司機交出三個現金箱，一夥人迅速將錢轉移後逃逸，獨自留下受到驚嚇的運鈔車人員。事後發現，業者發現劫匪還將運鈔車內的數位錄影機（DVR）帶走，導致車內的監視器影像無法取回。

整起事件歷時30分鐘，卡納塔克邦內政部長帕拉梅什瓦拉（H. Parameshwara）表示，這起搶案是近年「首見」，並確認已組成多支專案小組。班加羅爾警察局長辛格（Seemanth Kumar Singh）指出，全市多處設置路檢哨，2名副警察局長及一位聯合警察局長正全程監督調查，同時正在重新確認實際被偷金額，因司機的供述「前後不一致」。

警方也在調查是否有內部勾結的情形，該案最大的疑問包含是是否有人事先向搶匪透露運鈔路線與現金調度。帕拉梅什瓦拉表示：「是誰告訴他們正在運送現金？我們還沒有答案，但已掌握一些線索。」警方正著手調查運鈔車人員是否有配槍、為何資訊沒有立即通報、SUV上的「印度政府」貼紙是否偽造、搶匪自戴里圓環逃逸後的路線。

