印度理工男大生宿舍墜樓亡 校方回應了

印度一名男大生墜樓。（示意圖／翻攝自pexels）





印度古吉拉特邦發生憾事，當地知名薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾國家理工學院（SVNIT）一名20歲工科男大生，因不明原因，於11月30日晚間從宿舍2樓陽台墜下，送醫後仍宣告不治，校方也針對事件做出回應。

警方指出，事發時間約在週日晚間11點15分左右，就讀三年級、主修電腦科學的學生Advait Nair住在校內男生宿舍，走出房間之後，突然從2樓陽台墜下，學生聽見巨大聲響後紛紛外出查看，當場嚇壞。

學生見狀後立刻騎自行車到救護站求助，他已經失去意識，最後改叫救護車將人緊急送往醫院救治，宿舍管理員和多名老師也趕往醫院探視，儘管醫護拚命和老天爺搶命，最終仍宣告傷重不治。

消息一出引發學生反彈，隔天大批學生發起抗議行動，質疑校內管理問題與救護資源失當，校方則回應，宿舍管理員已被停職，並成立由13名成員組成的調查小組，全面釐清事發原因與校方是否處理失當。

據悉男大生的父母是旅居阿曼的僑胞，聽聞噩耗後趕回印度處理後續事宜，至於確切事發原因還有待當地警方調查。

