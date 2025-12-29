印度男星來台住23樓遇強震！林哲熹請吃臭豆腐壓驚

林哲熹和印度男星阿建巴吉瓦合作新片《叫我驅魔男神》。（圖／小娛樂）

電影《叫我驅魔男神》今（29）日舉辦首映會，林哲熹開心表示：「很開心有新作品跟大家見面。有一點緊張，既興奮又緊張，跟大家很久沒見了！」高捷號召觀眾一起進戲院買票支持，「很歡樂的電影，跨年來笑一下。」導演陳玫君放話票房破億會集合所有演員熱舞，延續片中的歌舞氛圍。

印度男星阿建巴吉瓦時隔兩年再度來台灣，狂讚台灣美麗、進步、創新，同時保留傳統，「我覺得台灣人民很好地守護了這一點，他們珍惜自己的傳統、價值觀和文化，同時在科技和發展方面也與世界其它國家並駕齊驅。」由於上次來台拍戲只吃健康食品飲控，他這次來台放話：「要把所有美食都吃一遍，非常期待能吃更多台灣傳統美食。」林哲熹也打算盡地主之宜，帶他去吃各地小吃，笑喊：「想帶他去夜市吃臭豆腐，看他敢不敢吃。」

《叫我驅魔男神》懷秋、高捷、吳震亞。（圖／小娛樂）

不過阿建巴吉瓦27日先經歷地震驚魂，雖然印度也時常發生地震，但他當時人正好在23層樓高的飯店，為確保安全選擇走樓梯下樓，搖得非常劇烈，讓他至今仍心有餘悸。

懷秋難得飾演反派，直呼演得相當過癮，「演反派滿好玩的，特別自由、更天馬行空，下一個劇本是好人，反而我要思考一下要怎麼演。」他記得當時與林哲熹拍攝大戰對打戲時，因為要配合刀的角度、力道，花了很多時間調整姿勢及位置，很開心最後成果令人滿意。

阿建巴吉瓦也相當難忘打鬥戲，「一開始我覺得這不得了，跟一般動作片套招不太一樣，後來才發現之後會有特效後製，雖然很困難但也很自由。」他也特別稱讚懷秋扮演的反派角色，「我有很多可以從他身上學習的地方」。

《叫我驅魔男神》將於12月31日在台上映。

《叫我驅魔男神》游安順與兒子游禮難得同台。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導