印度男機上伸手侵犯12歲女童！辯稱「以為是老婆」下場曝

英國航空的班機近日傳出一起性侵案件，一名印度男子伊納姆達爾，在長途航班上對鄰座年僅12歲的女童伸出狼爪，事後竟辯稱「誤認她是我老婆」。此案經法院審理後，他因性侵未成年人罪名成立，被判刑21個月，引發輿論譁然。





一名印度男子趁搭飛機時，趁鄰座女童熟睡先以手部觸碰試探，隨後進一步性侵。（圖／翻攝自Ｘ）

根據英國《每日郵報》報導，34歲的伊納姆達爾是船務公司的主管，已婚並育有2名子女。根據法庭紀錄，去年12月14日深夜，他搭乘英國航空班機孟買飛往倫敦，途中趁鄰座12歲女童熟睡時，先以手部觸碰試探，隨後進一步性侵。女童嚇醒後情緒激動，哭喊「離我遠一點！」並向機組人員求助。目擊乘客表示，「我聽見一名年輕女孩的聲音，她看起來很痛苦，口中喊著『他X的離我遠一點』。」；另一名乘客則描述「我聽見她說旁邊的男人摸了她，還把手伸進她的衣服，她一直重複這句話」。

該名男子辯稱，自己醒來時發現摟著一名女子，以為是自己的妻子才會抱著她入睡。（圖／翻攝自Ｘ）

客艙經理也證實女童當時「明顯很痛苦」，蜷縮在座位上，機組人員隨即將男子調離座位並通報機長。事後，伊納姆達爾辯稱，他醒來時發現自己摟著一名女子，以為是自己的妻子才會抱著她入睡。在警方訊問中，他堅稱自己當時正在熟睡，「不知道自己的手放在哪裡」，僅承認「可能意外碰到」，並否認有任何性意圖。他甚至強調自己有一名年僅7歲的女兒，絕不可能對兒童有性衝動。

法官怒斥該名男子的行為令人髮指，判他21個月有期徒刑。（示意圖／翻攝自Unsplash）

然而，法院並未採信他的說法，法官戴維斯在宣判時指出，伊納姆達爾的行為是有計畫的，先以撫摸手部試探，再進一步侵犯，對女童造成極大傷害。法官更痛斥這種行為「令人髮指」，考量被告在英國候審期間無法與家人聯繫，法院最終判處21個月有期徒刑。





