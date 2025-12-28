印度男神來台！帥氣合體《叫我驅魔男神》懷秋、林哲熹

跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》辦驅魔趴，印度男神阿建再度來台，帥氣合體林哲熹、張懷秋。（圖／光盛影業）





電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、以及特別演出的高捷等黃金演員陣容，故事講述當賣透抽魯蛇湯仔（林哲熹飾），整天只會膨風直播賣法器，遇上來自印度膽小怕鬼的桑傑（阿建巴吉瓦飾），兩人踏上最荒謬的驅魔之路，一起對抗最終大魔王阿修羅。將會陪伴全台觀眾一起歡樂迎接新年。

林哲熹與阿建巴吉瓦合體現身驅魔派對。（圖／光盛影業）

林哲熹與阿建巴吉瓦合體現身驅魔派對。（圖／光盛影業）

廣告 廣告

跨年荒謬奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》於昨（27）日晚上舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦睽違2年再度來台，與林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞以及出品人徐順理、導演陳玫君合體宣傳。因應電影主題舉辦的「驅魔趴」，號召觀眾穿著驅魔元素參加，吳震亞特別扮裝「驅魔格鬥家」響應主題，現場更有大批粉絲精心扮裝道士、陰陽師、修女、神父等驅魔造型應援，也有許多觀眾帶著十字架、聖經助陣，現場猶如中、西方驅魔大集合，現場超級熱鬧。觀眾看完意猶未盡，狂讚片中豪華大型歌舞場面、無厘頭荒謬的搞笑情節、奇幻的視覺特效，頻頻狂讚「好看」，其中有觀眾坦言家裡從事相關工作，自己也有特殊體質，看完這部片直呼「很有感覺」。

《叫我驅魔男神》試映會結束後，有觀眾對於片中豪華大型歌舞場面印象深刻，好奇主演們怎麼辦到的，林哲熹笑回：「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」立刻笑翻全場。他坦言，首次跟印度寶萊塢團隊合作，跳舞對他來說確實是個挑戰，隨後又打趣笑說：「小時候一直有夢想跟大嘴巴一起熱舞一段，也算是圓夢了，很開心有這一段舞！」張懷秋坦言：「其實有一陣子沒跳了，以前大嘴巴常去練舞教室，再次走進練舞教室，聞到木地板有安撫心的感覺，好熟悉的味道。」高捷笑說，演出前上了很多堂舞蹈課，拍完不小心跳到小腿拉傷，隨後要現場觀眾放心：「現在沒問題了啦！」

印度男神阿建再度來台現身影城首會觀眾。（圖／光盛影業）

印度男神阿建再度來台現身影城首會觀眾。（圖／光盛影業）

林哲熹這次在《叫我驅魔男神》脫下偶像包袱，獻上難得在無厘頭喜劇電影搞笑演出，展現別於以往的驚豔表現，讓許多粉絲大讚看見不一樣的林哲熹。他笑說：「為了演出這個角色，我一直在生活中練習講垃圾話。」他坦言，這個角色對他來說蠻有趣的，「可能很多人想要當『超級英雄電影裡的超級英雄』，可是也有一些人的夢想小小的，我並不想拯救世界，只想跟喜歡的女生開開心心在一起就好，他要的東西很小，即使有能力也不想承擔，最後才發現其實你喜歡那個人也包含在這個世界，這個世界沒了的話，你喜歡的人也不見了，因此他被迫做了決定，這是這個角色很有趣的部分。」由於片中飾演的「魯蛇湯仔」相信直播可以賺錢，他在拍攝前特別研究了直播文化，「我每天都在刷帶貨直播，在準備角色的過程蠻好玩的。」

台灣、印度首度合作的《叫我驅魔男神》，也讓觀眾好奇會不會有語言隔閡問題。林哲熹透露，其實片中印度驅魔第三代桑傑的角色設定是住在台北，其實是聽得懂一些中文的，不太需要特別切換語言，因此照著劇本走就可以了，但他也笑說：「有時候不同語言上也有好玩的，例如阿建說『ㄐㄩㄕㄨ』，我就搞笑回Jisoo，這是好玩的。」高捷則是老神在在，「我們就照著導演的指示，其實英文也都聽得懂，有時光是看Body Language就可以懂了！」《叫我驅魔男神》12月31日全台上映。



【更多東森娛樂報導】

●「健身女神」澀谷由里進軍SWAG！超狂上圍比臉大

●薛仕凌閃兵！懷秋鬆口「大嘴巴」合體動向 曝身體有異狀

●巴勒斯坦知名演員兼導演離世 享壽72歲

