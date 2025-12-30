印度男神抵台就碰7.0地震 林哲熹預約帶他挑戰臭豆腐

林哲熹、阿建巴吉瓦合作台印電影《叫我驅魔男神》。（圖／侯世駿攝）

《叫我驅魔男神》29日舉行首映會，林哲熹、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷、游禮同台亮相，更有印度舞團帶來精彩的寶萊塢舞蹈演出，全場手持燭光共同祈福，象徵光明、戰勝黑暗、世界和平，並祈願票房大賣，林哲熹開心表示：「很開心有新作品跟大家見面。有一點緊張，既興奮又緊張，跟大家又很久沒見了！」高捷號召觀眾一起進戲院買票支持，「很歡樂的電影，跨年來笑一下！」阿建巴吉瓦更期許票房好的話，再回台灣拍續集。

隨著《叫我驅魔男神》將上映，阿建巴吉瓦時隔2年再度來台灣，大喊：「我非常喜歡台灣！」上週六台灣宜蘭外海發生規模7.0地震，才剛到台灣的阿建巴吉瓦第二天就遇到了。雖然印度也時常發生地震，但阿建當時人正好在飯店23層樓高的高度，為確保安全選擇走樓梯下樓，更直呼「搖得非常劇烈」，吳震亞笑回：「兄弟，歡迎來到台灣！」林哲熹打算盡地主之宜，帶他去吃各地小吃，笑喊：「想帶他去夜市吃臭豆腐，看他敢不敢吃！」

由台灣、印度聯合製作的《叫我驅魔男神》，難得集結台灣、印度演員共同合作，碰撞出許多精彩火花。阿建巴吉瓦與林哲熹惺惺相惜，直呼合作非常愉快。阿建說：「我們分享了很多，我很高興他是我第一部與印度和台灣合作的電影中的第一位明星。我期待未來能與他合作更多作品。」林哲熹直呼是很不一樣的有趣體驗，「在一起演戲的時候發現他們的表演風格和我們習慣的很不同，在舞蹈段的時候他非常駕輕就熟，很有趣的體驗。」

《叫我驅魔男神》特效鏡頭超過全片一半，張懷秋在片中遭到惡神阿修羅附身，驚人變換各種身體造型，「壞」出新高度，張懷秋笑說：「演反派蠻好玩的，特別地自由，可以塑造出角色可以怎麼樣，下一個劇本是好人，反而要思考一下要怎麼演，演反派可以更天馬行空去塑造這個樣子。」

林哲熹非常難忘《叫我驅魔男神》與阿建巴吉瓦、張懷秋在片中的最後一場大決鬥，場面盛大，「最後一場拍了將近一個禮拜，我們很像是『精神時光屋』被關在裡面，我們三個人在裡面打來打去。」他坦言，當時拍的時候很興奮，體會到一點漫威電影的感覺，「我們會飛來飛去，放很多絕招，雖然現場什麼都沒有，沒想到電影加上特效之後比我想像得更好，很開心看到最後的特效這麼好。」

高捷特別演出，片中與驅魔天團一起力抗惡神阿修羅，有多場親自打鬥的精彩動作場面，開槍掃射一分鐘打趴數十個活屍，更難得獻上精彩的舞蹈演出。他開心表示：「第一次參與有寶萊塢元素電影，很新鮮的嘗試，拍得很開心。」在片中飾演高捷左右手的吳震亞，難忘片中豪華大型寶萊塢舞蹈場面，笑說：「可以跟男神一起跳舞，還有大嘴巴（指張懷秋）可以撐住場面，捷哥跳到腳都受傷了。」

另一個「阿公」江譚佳彥也在《叫我驅魔男神》片中有大量動作戲，更在一場打鬥演出意外受傷出血。他透露：「我那時不知道，因為很快發生，頭打出血來，受傷了。」他一開始擔心會留疤，還好沒有。但他覺得最難的是因為很多是特效畫面，想像力要豐富一點，演員心裡要有想像力才行順利演出。

游安順與寶貝兒子游禮在《叫我驅魔男神》首度合體演出，游安順謙虛表示：「他演哲熹小時候，帥度還差一點。小時候胖沒關係，既然導演、製作人覺得沒關係，他好像也勉為其難答應了，反正我拍戲他也常在旁邊，好像順理成章就來演戲了。」兒子游禮在片中飾演他的孫子湯仔，而長大後的湯仔則由林哲熹飾演。

《叫我驅魔男神》首映會。（圖／侯世駿攝）

游安順與兒子游禮。（圖／侯世駿攝）

