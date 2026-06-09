印度男「迎娶岳母」影片爆紅！警方急查真相
[NOWNEWS今日新聞] 印度坎普爾德哈特（Kanpur Dehat）一位35歲的男子，聲稱和自己的52歲岳母結婚，兩人影片在社群網路瘋傳，引發外界熱議，當地警方也已介入正式展開調查。不過，警方強調目前並未收到任何報案或投訴，調查仍在初步階段，並未確認網傳的「男子娶岳母」說法是否為實。
根據《印度時報》報導，上週日兩人相關影片在社群網路瘋傳，這位男子自稱迎娶岳母，希望獲得外界祝福，影片中兩人互相給對方脖子套上傳統花環，周圍有人丟出祝賀的紙花，兩人還向鏡頭展示了似乎是結書證書的文件，並強調雙方是自願走入禮堂共結連理。
男子與妻子感情破裂後愛上岳母
據當地居民透露，男子約在一年前與27歲女子，也就是影片中婦女的女兒結婚，但婚後男子與岳母的感情日益緊密，而在被妻子發現這段不倫關係後，男子決定與妻子離婚，並轉而迎娶岳母。
有網友認為，雖然情節曲折，但是所有相關人士都已成年，感情世界你情我願的話沒有什麼問題；但也有網友批評，這樣的婚姻關係在倫理上會給社會帶來負面影響。
當地警方已介入調查
無論如何，由於討論熱度太高，當地警方負責人辛格（Harmeet Singh）表示，警方已經針對影片內容展開調查。辛格也強調，目前並沒有收到任何當事人或親屬的投訴，也沒有收到任何涉及違法事證的報案。
關於這場「男子娶岳母」的婚禮，其具體的時間、地點，兩人究竟是否曾經為女婿與岳母的關係，官方目前也都沒有給予證實，僅說在調查中。
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