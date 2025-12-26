印度的太空夢！搶月球礦產 喊話「2030年自建太空站」

印度24日再度成功發射美製低軌通訊衛星到太空 （圖／達志影像路透社）

印度最近發射運載火箭，把5900公斤重的低軌通訊衛星，成功送上太空。印度積極展現他們的太空實力，還喊出要在2030年，要建造自己的太空站。不過相較於美國跟中國等太空大國，印度起步較晚，相關技術也相對落後。

印度太空研究組織24日再次成功發射運載火箭，這次送上太空的是美商打造的低軌通訊衛星「藍鳥Block-2」，重量約5908公斤，創下印度發射的最重衛星紀錄。印度太空研究組織主席納拉亞南表示，這是使用印度運載火箭從印度本土發射最重的衛星，也是LVM3第三次純商業任務，該飛行器已證明擁有良好記錄。從這次任務中可以看出，印度自主發射火箭的技術已經相當成熟，甚至走向商業化。外媒分析，印度此舉有意挑戰全球富豪馬斯克旗下SpaceX的霸主地位。

新德里智庫太空安全與戰略科技研究員樂里認為，印度想要建立一個太空經濟體系，而現在正是最佳時機。根據新加坡亞洲新聞台報導，2022年SpaceX的獵鷹9號火箭創造單一類型運載火箭單年發射次數最多的世界紀錄，該公司當年幾乎每六天就發射一枚火箭，總共發射61次。美國在SpaceX的推動下目前總共發射超過6000顆衛星，中國發射約600顆，而印度卻遠遠落後，僅發射60顆。在投入的經費方面，面對中國每年110億美元的預算，印度可說是小蝦米對上大鯨魚，僅有16億美元預算，經費相差將近7倍。

更關鍵的差距在於「運載能力」，運載能力是指運載工具可以攜帶多少重量進入太空。太空政策與地緣政治學者格絲瓦米表示，中國的優勢在於重型運載能力，雖然印度的地球同步運載火箭GSLV Mark 3可將約10噸衛星送入低軌，但長征五號可以運送約25噸。除了科研之外，還有更敏感的軍事角度。根據公開資訊顯示，北京擁有約250顆ISR軍事偵察衛星，印度只有個位數。

儘管印度一再強調，他們的太空夢不在爭霸而是發展，力拚在2030年建立自己的太空站，最終建立月球基地，但地緣政治的焦慮感始終揮之不去。樂里表示，第一個使用中國模組進入太空的中國人是在2003年，就載人任務而言，印度還沒有達成。印度所做的投資是印度所需要的。

現階段，搶當太空競賽中的佼佼者至關重要，因為誰先能夠在月球建立基地，就有機會掌握到可能價值數兆美元的太空礦產。格絲瓦米強調，月球採礦問題在今天變得極其重要和具有戰略意義，月球上有一些各國正在考慮的資源，包括美國、中國、俄羅斯、印度和日本。例如氦-3，如果能破解核融合技術，基本上可以用於核融合，這樣將獲得更快的火箭。第二種資源是鉑族稀有金屬，這是另一個非常關鍵的資源。

為了要在這場競賽中突圍，印度做出了一項關鍵決定，打破國營機構ISRO對太空市場的壟斷，向私營企業敞開大門。印度私營航太公司共同創辦人Pawan Chandana表示，SkyRoot的主要任務是為每個人開放太空，他們正在製造專門發射重量在500公斤以下較小衛星的火箭。IN-SPACe主席Pawan Goenka認為，如果看全球已開發國家的太空產業，當私營部門進入時，太空的經濟增長或經濟貢獻才真正到來，例如SpaceX，它是世界上估值最高的公司之一。

由於起步較晚，印度在太空市場的市占率很小，僅占全球市場的2%。他們的目標是2030年能夠提升到8%，並在2047年提升到15%，將經濟產值從80億美元增加到440億美元。

