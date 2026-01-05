印度盼與美談判順利 要求油商提供俄油進口數據

（中央社記者李晉緯新德里5日專電）美國總統川普（Donald Trump）暗示將因印度持續進口俄羅斯石油，而對其徵收新的關稅；印度金融財經網站moneycontrol報導，印度為求貿易談判順利，要求油商每週提供進口俄油的數據。

今日印度（India Today）今天報導，針對印度持續進口俄羅斯石油一事，川普4日暗示將對印度徵收新的關稅，並稱印度總理莫迪（Narendra Modi）知道他「為此不高興」。

2022年俄烏戰爭爆發後，印度因為俄國石油價格較低而大量買進，但此舉引發西方國家強烈反彈。西方各國認為向俄羅斯買油所花的錢，等於資助俄國從事侵烏行動，因此紛紛對俄方相關能源部門實施制裁。

川普2025年向印度徵收25%對等關稅，之後又因印度購買俄羅斯石油，再對印度加了懲罰性的25%關稅，讓印度輸往美國的部分商品，關稅高達驚人的50%，這也讓印度和美國間的關係出現變化。

報導提到，印度為了與美國談判，要求油商每週必須提報向俄羅斯、美國購買石油的數量，而印度政府雖未明確下令，但相關人士認為，未來自俄國購入的石油，將降到每天100萬桶以下。

moneycontrol報導，根據歐洲調查公司Kpler數據，2025年12月，印度從俄羅斯進口的石油，約每天120萬桶。

這篇報導引述一名印度官員表示：「希望掌握有關自俄羅斯、美國進口石油即時且準確的數據，這樣當美國要求提供資料，才能給出確認過的數字。」

印度和美國針對貿易問題的談判目前陷入僵局，美方正竭力讓印度對美國農產品徵收的高額關稅能降下來，但印度方面保護農產品、乳製品的立場尚不見鬆動。（編輯：唐佩君）1150105