印度知名勝地夜店大火 造成23人死亡

印度觀光勝地果阿，以夜生活和白色沙灘聞名，每年都吸引數百萬遊客到訪，當地的知名夜店卻在凌晨發生火災，造成至少23人死亡，所有遺體都已經被找到，罹難者大部分都是廚房附近的員工，還有多名觀光客。警方初部研判，可能是廚房的瓦斯桶爆炸，但仍然需要進一步調查釐清。

果阿邦行政首長薩望特說：「這是一起本來不應該發生的悲劇，這家夜店在沒有執照的情況下經營，就是這種疏失導致火災。」

另一方面，澳洲雪梨北部沿海因為熱浪來襲，截至目前為止，有超過75起叢木火災正在延燒，造成至少12棟房屋遭到損毀，就連位於新南威爾斯州的國家公園也被波及。警方表示，目前大多數的火勢已經受到控制，只是強風再加上將近40度的高溫，接下來的幾個小時內，還處於危險期。

新南威爾斯州長明斯表示，「目前新南威爾斯消防局已經出動300輛消防車，超過1100名消防人員正在火場奮戰，還有9架滅火飛機協助救災。」

當地的氣象預報員表示，高溫伴隨強烈的熱風，正是造成林火的主因，而每到夏季，澳洲則經常發生數十起野火同時延燒的案件。

