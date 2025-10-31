印度石油公司自未被制裁公司購買俄油

印度最大的油商，印度石油公司(Indian Oil Corp，IOC)已從未受制裁的石油公司購買了5批俄羅斯原油，將於 12 月抵達印度。儘管美國持續施壓要求印度停止購買俄油，該公司仍繼續進口。

華盛頓上週針對俄羅斯兩大石油巨頭，俄羅斯石油(Rosneft)與路克石油(Lukoil)實施制裁，增加對俄羅斯總統普丁的壓力，迫使其結束烏克蘭戰爭。

從那之後，多家印度煉油企業，包括國營的芒加羅煉油和石化公司(Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd)、HPCL-Mittal能源有限公司(HPCL-Mittal Energy Limited，HMEL)，以及信實工業公司(Reliance Industries Ltd)，都已暫停購買俄羅斯原油。

印度石油公司財務主管賈恩(Anuj Jain)表示，只要這些原油符合制裁規定，公司將繼續採購。

歐盟、英國與美國已針對俄羅斯入侵烏克蘭實施一系列制裁措施，其中包括對航運的限制。這些制裁迫使俄羅斯以低價出售原油，而過去3年中，印度已成為俄羅斯海運原油的最大買家。

一位貿易商透露，印度石油公司已購買約350萬桶ESPO原油，報價與杜拜價格持平，將於 12 月運抵印度東部的一個港口。不過消息人士並未透露賣方身份。

印度石油公司在非工作時間內並未馬上回覆置評請求。

不具名消息指出，在美國宣布制裁之後，印度石油公司之前一度取消7或8批的俄羅斯石油採購。

多數俄羅斯ESPO原油通常從太平洋港口科茲米諾(Kozmin)出口至中國。然而，在美國制裁後，中國國營煉油廠暫停購買俄國石油；同時，中國民營煉油廠已用完進口石油配額，導致中國對石油需求大幅下降。因此，ESPO原油價格下跌，讓印度買家更有興趣。(編輯：鍾錦隆)