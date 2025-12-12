印度矽谷班加羅爾交通壅塞 政府擬重整城市治理架構

新創企業家米斯拉，擁有市值高達好幾百萬美元的公司。雖然行程緊湊，但他在中午以前絕對不開實體會議，理由是公司所在的班加羅爾交通壅塞的情況，實在是惡名昭彰。

新創企業家米斯拉指出，「第1場會議在上午11時開始，我們盡量在下午3時左右結束所有會議，因為交通在4時後開始變得壅塞，所以基本上對百萬名外環路上班族來說，有效辦公時間只有上午11時到下午3時。」

沿著20公里長的外環路周邊是科技園區，匯集數十家《財富》500大企業的辦公室，員工人數超過百萬人。由於原本的道路設計不足以承受高密度的車流，造成人潮和車潮長期超載，惡劣的交通狀況衝擊工作與生活的節奏。

廣告 廣告

根據TomTom交通指數，2024年班加羅爾的交通速度排名全球倒數第3，比舊金山、倫敦更為嚴重。雪上加霜的是，這裡的道路到處都是坑洞，雨季還常淹水，企業也因此叫苦連天，甚至決定出走。

班加羅爾智慧基礎設施公司技術總監普拉哈拉德表示，「一個人走1公里要花10分鐘，這就是情況的嚴重性，服務水準已經糟到這種程度，現在不做，以後就沒機會了。」

班加羅爾過去因綠地豐富、氣候涼爽，而享有「花園城市」的美名。隨著科技產業快速發展、城市迅速擴張，基礎建設無法同步提升，也成為班加羅爾交通問題難以解決的原因之一。除此之外，班加羅爾還面臨都市化之後的環境破壞現象。

印度生態學家納金德拉指出，「現在是人們被污染嗆得喘不過氣，被混凝土和來自於施工的塵土、交通、霾害、熱浪壓得透不過氣，淹水是因為水無處可去，乾旱是因為水無法滲入地底，以及所有伴隨而來的身心健康問題。」

氣候變遷加劇雨季淹水和乾旱，讓班加羅爾面臨更大的環境挑戰。然而也有企業人士看好班加羅爾的前景，這意味著一座城市正在經歷成長的陣痛期。

創投人士派表示，「你不能阻止人們進入城市，人們會往有工作的地方走，但儘管如此，這裡的生活品質相當不錯，班加羅爾是一座國際化城市，是商業城市，是讓年輕人覺得興奮的城市，這裡有好的娛樂、不錯的生活品質。」

面對交通癱瘓、基礎建設落後與環境壓力多重的困境，班加羅爾試圖重整管理結構尋求突破。政府借鏡倫敦模式，將原先龐大的市政機構拆分為5個單位，同時成立更上層的「大班加羅爾管理局」，希望改善城市治理的效率，並推出更具前瞻性的都市規劃，讓這座科技之都重新找回宜居與永續的未來。