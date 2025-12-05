印度研議強化「手機定位」監控 蘋果、Google、三星齊聲反對

火報記者 陳銳/報導

印度政府正考慮要求智慧型手機必須永久啟用 A-GPS 定位，讓當局在需要時能取得更精準的位置資料，而蘋果、Google 與三星均以隱私風險過高為由反對。

據政府文件、業界郵件及多名知情人士透露，這項提案源於印度政府長期對現行定位機制不滿。安全單位在調查案件時，電信商目前能提供的基地台資料僅能顯示大致位置，誤差可達數公尺。根據印度資訊技術部 6 月的內部郵件，電信業者主張，若要提供精準位置，政府需要求手機製造商永久啟用 A-GPS 技術，而使用者將無法關閉定位功能。

廣告 廣告

Apple、Google 和 Samsung 都反對此提案，理由是造成過高隱私風險。圖:istockphoto

然而，科技公司認為，這將使手機變成持續可追蹤的設備，風險遠超過一般監管範圍。蘋果、Google 與三星均已向印度政府表達反對意見，主張不應以法律強制啟用永久定位。代表兩大科技公司的遊說團體 ICEA 更在 7 月致政府的信中指出，全球沒有國家要求手機維持這種層級的定位追蹤，並警告會帶來重大的隱私與國家安全問題。

技術與隱私專家對此均表達強烈疑慮。英國工程技術學會的數位鑑識專家朱納德·阿里表示，一旦強制啟動 A-GPS，手機將形同「專門的監控設備」。美國電子前沿基金會研究員庫柏·崑廷也稱，從未見過其他國家提出類似要求，形容此舉「令人不安」。

印度正快速成為全球最大手機市場之一。根據 Counterpoint Research，至 2025 年年中，印度智慧型手機數量將達 7.35 億支，其中逾九成為 Android 設備，其餘則為蘋果 iOS。ICEA 在信中指出，若以強制定位作為政策方向，不僅一般民眾將受影響，軍方、法官、企業高管與記者等掌握敏感資訊的族群也可能因位置暴露而承受額外風險。