印度神童年末預言中！警告中國有事 台灣、全世界注意10件事恐惡化
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
印度神童在年末的預言再中，中國軍演、台灣地震。阿南德警告2026年全世界將進入400年一次的轉捩點，特別點名中國、菲律賓、北韓、日本四個國家有事，小心地緣政治風險擴大。全世界要注意地震、氣候變遷、關稅通貨膨脹等10件事惡化。
2026年世界依然不平靜 衝突與平民傷亡明顯增加
印度神童指出，2026 年全世界進入一個「新時代」，這是四百年才會出現一次的歷史轉折點。與 2020年前相比，最近五年（2020～2025）全球因戰爭與衝突造成的平民傷亡人數明顯上升。世界局勢（COVID-19、川普關稅、通貨膨脹）已經產生根本變化。2026 年雖然延續這個趨勢，但將出現「轉折性的關鍵事件」。（以亞洲為例：高市早苗的話挑起中國對臺灣敏感神經、台灣12月27日7.0地震、中國12月30日對臺灣軍演）。
印度神童點名4大高風險地區 中國、菲律賓、北韓、日本要小心
印度神童警告，根據他的占星分析，2026 年需特別關注這4個地區（其中，北韓若出現重大變化，影響恐將波及整個自由世界）。
1.中國西北與東北地區（不排除突發性恐怖事件）。
2.菲律賓。
3.北韓（朝鮮）。
4.朝鮮半島周邊國家。
印度神童警告2026年小心這 3個時間點
印度神童指出，根據星象（在世界既有的地緣政治衝突、戰爭、政客、氣候災難、AI晶片戰爭、疾病的威脅下）2026年有3個時間點要特別注意。強調，預測的目的不是製造恐慌，而是提醒世界提前做好心理與安全準備。
1. 2026年 4月，特別是 下半個月。
2.2026年7月24日前後，前9天與後10天左右。
3. 2026 年 11 月中旬左右。
印度神童強調2026年有好消息：醫療科技大爆發
印度神童說，2026 年將會是醫學、數學、科學重大進展的一年。尤其是在醫療科技領域，會出現令人驚喜的突破。會是為人類帶來實質改善「精彩、令人振奮」的一年。
印度神童警告全世界小心這10件事惡化：
1.地緣政治危機：台灣VS中國、台灣VS美國、烏克蘭VS俄羅斯、南韓VS北韓、日本VS北韓、日本VS俄羅斯、美國VS全世界、以色列VS巴勒斯坦….
2.氣候危機：洪水、乾旱、火山爆發、地震持續在地球各地發生。
3.關稅危機（通膨危機）：包括經濟、金融、加密貨幣等發展受到重挫。
4.AI危機：從殖民主義到工業革命到現在的AI人工智慧，人類不能忘記靈魂是不能演算出來的。要記住AI不會取代人類，但不會AI的人類會被取代。
5.糧食危機：是未來20年，人類要面臨最嚴重的問題。
6.生存危機：如果人類不從「善」如流，重視物欲，更大危機近在眼前。
7.健康危機：人類不知不覺吃進不乾淨的食物、加工食品、病毒、化學、細菌。
8.碳排危機：如果不再改善碳排量，加速地球惡化程度。
9.歷史危機：忽略占星術，等於人類拋棄古人留下來，可以預知未來的寶藏。
10.地球危機：要明白人類不是萬能的，工業化危機已經重傷地球。要尊重「地球母親」。
印度神童警告，2026年有正面也有負面，總體而言，2026 年會是一個非常好的年份。風險之外，好事正在發生。多把注意力放在正向的力量上。
