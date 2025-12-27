印度神童最新預言曝光！2026中國北韓菲律賓慘了 台灣與世界注意3時間

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

印度神童最新預言曝光！2026中國北韓菲律賓慘了。台灣與世界樣注意3時間點。（圖／翻攝自印度神童YT）

印度神童在耶誕夜12月24日在莫斯科發布2026預言警告，2026全世界將近入400年才有一次的歷史轉捩點，充滿風險，也蘊藏重大突破。曝光4個地緣政治風險加劇國家，特別點名中國。警告台灣與全世界要注意2026年4月、7月跟11月三個時間點。

印度神童最新預言曝光！2026中國北韓菲律賓慘了。台灣與世界樣注意3時間點。（圖／翻攝自印度神童YT）

世界不再一樣 衝突與平民傷亡明顯增加

印度神童指出，2026 年全世界進入一個「新時代」，這是四百年才會出現一次的歷史轉折點。與 2020年前相比，最近五年（2020～2025）全球因戰爭與衝突造成的平民傷亡人數明顯上升。世界局勢（COVID-19、川普關稅、通貨膨脹）已經產生根本變化。2026 年雖然延續這個趨勢，但將出現「轉折性的關鍵事件」。

廣告 廣告

印度神童點名4大高風險地區 中國、菲律賓、北韓、日本要小心

印度神童警告，根據他的占星分析，2026 年需特別關注這4個地區：



1.中國西北與東北地區（不排除突發性恐怖事件）。

2.菲律賓。

3.北韓（朝鮮）。

4.朝鮮半島周邊國家。



其中，北韓若出現重大變化，影響恐將波及整個自由世界。

印度神童警告2026年 3個全球需提高警覺的時段

印度神童指出，根據星象（在世界既有的地緣政治衝突、戰爭、政客、氣候災難、AI晶片戰爭、疾病的威脅下）2026年有3個時間點要特別注意。



1.2026年 4月，特別是 下半個月。

2.2026年7月24日前後，前9天與後10天左右。

3.2026 年 11 月中旬左右。



印度神童強調，預測的目的不是製造恐慌，而是提醒世界提前做好心理與安全準備。

印度神童強調2026年好消息也不少！醫療科技大爆發

印度神童說，雖然2026年地緣政治、衝突風險有加劇趨勢，但儘管存在風險，也有好消息。2026 年將會是醫學、數學、科學重大進展的一年。尤其是在醫療科技領域，將會出現令人驚喜的突破。將會是「精彩、令人振奮」的一年。為人類帶來實質改善。

不要被恐怖綁架！印度神童：預警與心理喻報是降低傷害的力量

印度神童引用印度國安顧問印度國家安全顧問 Ajit Doval的觀點：



恐怖主義影響的不只是直接受害者。

恐怖主義真正的目標，

是整個社會、整體大眾。



它的目的，

是讓群眾陷入恐慌與創傷狀態，

進而在地緣政治層面，

做出錯誤的判斷與決策。



因此，印度神童提醒，事前的心理與社會預防準備很重要，當我們有所準備時，恐怖行動所造成的衝擊就會被大幅降低。占星預測的目的，並不是製造恐懼，而是 減緩恐怖主義帶來的心理衝擊。



這一點，我們一定要牢記在心。總體而言，2026 年會是一個非常好的年份。除了風險，還有非常多正面的事情正在發生。請多把注意力放在那些正向的力量上。

印度神童最新預言曝光！2026中國北韓菲律賓慘了。台灣與世界樣注意3時間點。（圖／翻攝自印度神童YT）

印度神童最新預言曝光！2026中國北韓菲律賓慘了。台灣與世界樣注意3時間點。（圖／翻攝自印度神童YT）

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

獨家／張文北捷殺人５心理人格曝光 竟跟日本秋葉原、JR無差別殺人一樣

【鄭捷北捷殺人槍決1】鄭捷家境富裕 一句「我要動手了 」大開殺戒

【鄭捷北捷殺人槍決2】沒有人會花20年養出殺人犯 錯過鄭捷的警訊曝光

【鄭捷北捷殺人槍決3】鄭捷、張文北捷大開殺戒 他曝光5大自保生命攻略

