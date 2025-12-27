印度神童最新預言！點名4國家：2026要做好心理準備

（記者周德瑄／綜合報導）印度神童阿南德日前於莫斯科發布2026年預言，警告全球將迎來四百年一遇的歷史轉捩點，這場預言特別點名中國、菲律賓、北韓與日本等高風險國家，並預警2026年4月、7月及11月是三個關鍵的危險時段。雖然地緣政治風險加劇，但阿南德也強調這將是醫療與科技大爆發的一年，呼籲大眾做好心理準備應對世界局勢劇烈變動。

圖／印度神童阿南德近期於莫斯科發布針對2026年的占星預言。（翻攝印度神童YT）

出生於2006年的阿南德自幼學習梵語與印度占星術，自2019年起因預測全球局勢受到國際媒體關注。他近期指出，世界自2020年起已進入一個完全不同的新時代，受到疫情、關稅與通貨膨脹影響，全球衝突造成的傷亡明顯增加。到了2026年，這種趨勢不僅會延續，更會出現轉折性的關鍵事件，讓全球陷入充滿風險卻也蘊藏突破的處境。

根據占星分析，2026年需特別關注中國西北與東北地區、菲律賓、北韓以及朝鮮半島周邊國家。阿南德提醒，北韓若發生重大變故，影響力將波及整個自由世界。全球應提高警覺的時間點包含2026年4月下半月、7月24日前後約三週，以及11月中旬。他強調點名這些地區與時段並非為了製造恐慌，而是希望社會能提前做好心理與安全預防。

儘管地緣政治緊張，阿南德認為2026年也將是醫療、數學與科學領域大幅進展的一年。特別是在醫療科技方面，預計會出現令人驚喜的重大突破，為人類生活帶來實質改善。他引用專家觀點指出，恐怖主義的目標是讓大眾陷入創傷進而做出錯誤決策，因此維持心理韌性、關注正向力量是降低傷害的關鍵。整體而言，2026年雖有挑戰，但仍會是一個充滿振奮人心消息的好年份。

