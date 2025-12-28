國際中心／綜合報導

被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。

廣告 廣告





400年一遇轉捩點！印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」2026年局勢恐巨變

阿南德認為 2026 年將會是風險與巨變交織的一年，其中 4 月、7 月、11 月三個月份更需特別注意，可能發生影響國際局勢的重大事件。（圖／翻攝自YT@AbhigyaAnandAstrology）









綜合多家外媒整理，這支影片於12月 24日上架。阿南德指出，自 2020 年疫情爆發後，世界正處於動盪且不可預測的階段，衝突頻仍、局勢多變。他認為 2026 年將會是風險與巨變交織的一年，其中 4 月、7 月、11 月三個月份更需特別注意，可能發生影響國際局勢的重大事件，2026 年須特別留意的區域包括中國西北與東北地帶、菲律賓、北韓，以及朝鮮半島周邊國家。阿南德指出，一旦北韓出現重大變化，影響恐不僅限於區域層級，甚至可能牽動整個自由世界的局勢。

談到如何面對可能的危機，阿南德強調「心理韌性」的重要性。他引用專家看法指出，類似恐怖攻擊或衝突等威脅往往利用恐懼來撼動大眾情緒，唯有保持冷靜、維持理性判斷，才能在混亂年代不被恐慌牽動。不過，他的說法並非全然負面，阿南德也提到 2026 年可能是醫療、科技等領域迎來突破的一年，包括醫療科技、數學研究及科學進展，都有機會出現亮眼成果。雖然這項預言在多國激起討論，但外界普遍提醒，這類預測並無科學依據，應以平常心看待。













原文出處：400年一遇轉捩點！印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」2026年局勢恐巨變

更多民視新聞報導

台灣五人足球「慶祝哥」又提前慶祝！網傻「同1人發生2次」本人回應了

加油站員工中「8.8億樂透」！致富關鍵全曝光、後悔沒做1事賺更多

日媒揭中國介選「錄音暗網流出」2018韓流被點名！韓國瑜回應了

