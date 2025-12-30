印度神童「中國有事」就軍演…全球注意10件事恐震盪！

國際中心／饒婉馨報導

「印度神童」阿南德24日於莫斯科發表2026年的最新預測中了，他先前已點名4個國家有事，要小心地緣政治風險擴大，然而其中一個就是中國。然而，中國解放軍29日宣布展開「正義使命－2025」圍台實彈軍事演習，間接印證了阿南德在影片中提及的內容。





印度神童才警告「中國有事」就軍演…全世界注意「10件事」恐惡化！

中國解放軍頻繁圍台軍演，似乎變相印證了印度神童的預測。（圖／翻攝國防部官網）

印度神童阿南德（Abhigya Anand）指出，世界正處於一個「400年一遇」的重要轉型期。隨著2026年即將到來，阿南德警告這將是充滿動盪的一年，尤其近期中國頻繁軍演、台灣發生強震，種種跡象似乎印證了他對地緣政治不穩定的擔憂。阿南德在莫斯科拍攝的影片中特別強調，他觀察到過去五年（2020年至今）因衝突導致的平民傷亡人數與前五年相比大幅增加，世界已與 2020 年前完全不同，2026年將出現更多「轉折性事件」。他點名中國西北與東北部需防範突發性恐怖攻擊，同時菲律賓、北韓及朝鮮半島周邊國家也都被列入高風險名單，並且北韓一旦出現重大變故，影響力恐波及整個自由世界。

阿南德特別點出4個國家要注意，而其中一個就是中國。（圖／翻攝自YT@AbhigyaAnandAstrology）

阿南德進一步列出全世界應警惕的「10大危機惡化」，除了地緣政治危機，還包含氣候天災、（關稅危機）通貨膨脹和生存、糧食、健康、碳排量、歷史、地球危機，以及日益嚴重的AI科技衝擊。他提醒，2026年有三個關鍵時間點需特別留心，分別是4月下半月、7月24日前後，以及11月中旬，到時恐面臨災難性挑戰。儘管預言充滿警示，阿南德也不忘提醒，2026年預測將成為醫療科技與科學領域大突破的一年，人類將迎來實質性的改善。他強調，占星預測的目的並非製造恐慌，而是提醒大眾提前做好心理防禦與安全準備，以正向心態面對未來。社會大眾對此不斷提醒，這類預測並無科學依據，應以平常心看待。





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

