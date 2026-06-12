印度祭燃料限購令 商業客戶禁入零售站、柴油每日限購200公升
印度祭燃料限購令 商業客戶禁入零售站、柴油每日限購200公升
受到中東地緣政治緊張局勢影響，印度政府宣布實施燃料限購措施。為了防止國內能源短缺，商業客戶被禁止在一般零售加油站購買汽柴油，且每輛車每日限購200公升柴油，以確保全國燃料供應穩定並防止囤積。
印度政府於週四晚間發布緊急命令，即刻限制商業消費者在零售加油站購買燃料。根據新規定，零售加油站業者對每位客戶或每輛車每日僅能販售最多200公升的柴油，且明確禁止客戶將購入的柴油進行轉售。此舉主因是中東地區的衝突導致全球供應鏈與物流受阻，印度政府必須採取預防性管理以維持能源安全。
這項政策背後也涉及價格套利問題。由於印度國營加油站的零售價格受到政府補貼，價格遠低於一般的大宗批發供應點，導致許多貨運公司等商業大戶湧入零售站搶購，造成部分地區出現燃料短缺。目前印度國營零售商在柴油銷售上，每公升約虧損36.5盧比（約0.38美元），汽油每公升則虧損9盧比。
印度政府指出，美國、以色列與伊朗間的緊張局勢已對全球石油供應鏈造成壓力，因此有必要進行審慎的資源管理與節約。目前印度三大國營石油公司控制了全國超過10萬座加油站中約九成的通路。這項限購令預計初步實施90天，旨在確保全國能以公平價格獲得穩定的汽柴油供應，防止人為囤積影響民生需求。
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