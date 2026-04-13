印度移工來台爭議 藍綠互甩鍋

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國民黨立院黨團書記長林沛祥（左二）13日與立委王育敏（右二）、王鴻薇（左一）及黃建賓（右一）共同召開記者會，全面反對印度移工來台。林沛祥指出，2023年總統大選期間，賴清德曾稱引進印度移工為「假新聞」，如今卻加速推動，顯見民進黨政府說法前後不一。（陳君瑋攝）

勞動部長洪申翰日前證實今年底可能引進首批印度移工，引發逾3萬人連署要求立即中止，藍綠立委也互槓。國民黨立法院黨團13日強調在失聯移工問題未改善前，反對引進印度移工，民進黨立委則反批是國民黨要求加速引進；對此，台中市長盧秀燕強調，任何政策都須與人民商量並尊重民意。台灣確實面臨缺工問題，但既然民眾對移工政策有意見，政府就應傾聽民意，再做決策。

國民黨團書記長林沛祥指出，印度移工議題在2023年辦的總統大選辯論會上就被討論，當時民進黨定調為假消息，如今卻轉為正式政策甚至加速推動，前後說法落差明顯；藍委黃建賓說，政府面對質疑常以避免刻板印象回應，但印度官方2022年犯罪統計顯示，女性相關犯罪通報達44萬5256件，強暴案1年超過3萬件。

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國民黨團提出3項主張，包括在失聯移工問題未改善前，全面反對引進印度移工；要求行政院說明政策動機與產業需求來源；在管理機制與配套未到位前，不得擴大任何移工來源國。藍營強調，支持產業發展不等於接受草率開放，政策應以制度健全與社會安全為前提。

綠委林月琴反批，當年簽完MOU後，立法院衛環委員會、外交國防委員會聯席審查時，藍委討論重點都是怎麼引進，要多快引進；且邱鎮軍日前還2度追問洪申翰「弄了2年為何不能加速」，如今卻把印度移工當洪水猛獸。民進黨團幹事長莊瑞雄說，在野想從這議題賺政治紅利，「門都沒有」，議事錄一翻出來，發言內容就一清二楚。

洪申翰在臉書發文表示，台印勞工MOU於民國113年，在不分黨派委員都參與且支持的情況下通過審查，近來社會各種不同面向的聲音，勞動部都有密切關注，因此，接下來的引進與否，需要有2個前提，第一為企業端對印度移工的需求，第二是印方的執行方案，能否符合我方的要求和把關，若沒能達成這2個原則，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。