印度移工元年將啟動 首波投入製造業、已有約300名青年提出申請

備受關注的引進印度移工政策，在歷經一年多的延宕與磋商後，近日終於傳出重大突破。消息指出，台灣已與印度東北部的米佐拉姆邦（Mizoram）達成直聘協議，目前已有約300名當地青年提出申請，預計首波將投入製造業。

印度夏日狂歡節。（示意圖／外交部）

台灣與印度早在民國 113 年（2024年）即簽署勞務合作備忘錄（MOU），當時原訂隔年可小規模引進，但進度不如預期順遂。直至 2025 年 6 月，勞動部長洪申翰在立法院備詢時仍表示，「確切時間點還要再跟印方討論」；到了 2025 年底菲律賓「跨國勞動力延攬中心」揭牌時，針對印度移工進度，官方說法仍停留在「持續透過外交部與印方進行細節磋商」的階段，甚至被外界視為超過一年毫無進展。

然而，根據《中時》的最新消息，勞動部常務次長陳明仁近日已率團訪問印度米佐拉姆邦，並成功達成直聘協議。

首波鎖定「米佐拉姆邦」 原因曝光

為何首波引進鎖定印度東北省分？除了前勞動部長許銘春曾提及的膚色與飲食習慣相近外，更務實的原因在於該地區人民熟稔英文、多信奉基督教，且較無種姓制度觀念，被認為能較快適應台灣職場。

根據最新協議內容：

1. 直聘模式：印度方同意米佐拉姆邦可「直聘輸出」移工。

2. 費用減免：即便雇主透過仲介引進，也無須繳交印度移工系統（e-Migrate）的保證金及註冊費用，大幅降低引進門檻。

3. 引進規模：首波預計引進 1,000 名印度移工進入製造業，其中至少 5% 採直聘制度。

解決過度依賴四國 官方態度低調

目前台灣移工總數已突破 86 萬人，來源高度集中於印尼（約 32 萬）、越南（約 29 萬）、菲律賓及泰國。為了分散風險，並回應產業界缺工需求，勞動部積極開發新來源國。除了此次印度的進展，勞動部也已於 2025 年底在菲律賓設立首個官方「跨國勞動力延攬中心」，推動「國對國直聘」，減少仲介費剝削並解決旅宿與商港碼頭缺工問題。

儘管印度當地媒體已報導台灣官員訪印及 300 人申請的消息，但我國勞動部目前對此保持低調，尚未正式證實相關細節。隨著台印雙方在直聘制度與勞動契約範本上取得共識，延宕多時的「印度移工元年」有望在 2026 年正式啟動。

