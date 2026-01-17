印度移工快來了 米佐拉姆邦直聘輸出

近日傳台灣已與印度米佐拉姆邦達成直聘協議，印度移工就快來台。圖為113年北市華山公園舉行的「印度夏日狂歡節」。（本報資料照片）

印度移工快來了！我國與印度於民國113年完成簽署勞務合作備忘錄，時任勞動部長許銘春宣稱最快於114年就能有印度移工來台，但至今仍未有任何印度移工來台，近日傳出我國已與印度東北的米佐拉姆邦達成直聘協議，印度方也同意該邦可以直聘輸出移工，我國雇主就算是透過仲介引進印度移工，也無須繳交移工系統（e-Migrate）保證金及註冊費用，已有300名印度人提出申請。對此，勞動部則不願證實。

我國目前允許的移工來源國包括越南、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞及蒙古，但統計顯示，我國移工人數達86萬5811人，並以印尼達32萬3993人最多、越南以29萬4990人次之，菲律賓及泰國分別以17萬4746人及7萬2080人再次之，馬來西亞因經濟發展，蒙古則因地理因素等不再選擇台灣。

廣告 廣告

我國移工長期受限於印尼、越南、菲律賓及泰國，日前印尼曾因「零付費」等爭議一度暫停輸出移工，我國才把家事看護工薪資提高至少2萬元後，印尼方才同意放行，為了增加雇主選擇，勞動部於印度在113年簽訂雙邊合作備忘錄，許銘春受訪時更稱印度東北省分因「膚色、飲食習慣及基督教信仰相近」挨批種族歧視。

但勞動部其實早已鎖定東北省分，原因不是因為膚色，而是該省分人民熟稔英文、宗教、沒有種姓制度觀念等，113年年底邀請印度方來台召開首次工作層級會議，並且敲定首波將引進1000名印度移工於製造業工作，並且至少有5％採用直聘制度。

而立法院及民間團體要求應優先透過直聘制度減少移工經濟負擔，備忘錄也提及台印雙方應設立單一窗口及選工機制，協助完成招募手續，據悉，由於印度方過去多由仲介推動跨國勞動力輸出，不熟悉直接聘僱制度，甚至要求我方應與印度各邦各自洽談直聘制度，導致時程延宕。

據了解，我國近日與位於印度東北的米佐拉姆邦達成直聘協議，印度也同意米佐拉姆邦可以直聘輸出印度移工，至於透過仲介輸出部分，印度也同意我國海外仲介認可制度，我國也將對印度方仲介辦理說明會，並且優先討論製造業勞動契約範本。

據印度當地媒體報導，勞動部常務次長陳明仁近日也率團訪問米佐拉姆邦，當地單位則稱已有300多名有意赴台工作的青年提出申請，預計會於製造業工作。

記者致電及透過書面詢問勞動部官員相關進度，勞動部則不願意說明或證實。