印度移工政策引討論 侯友宜：先完善配套

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者黃旭昇新北15日電）對於開放印度移工，新北市長侯友宜今天表示，引進任何移工都要審慎評估治安、本土就業環境，在管理面、制度面做好配套。同時，他支持立院通過兒童托育服務法優化托育環境。

侯友宜今天主持市政會議後接受媒體聯訪。勞動部長洪申翰說首批印度移工最快今年引進，引起社會討論；面對媒體記者詢問，侯友宜表示，記得幾年前曾經談到印度移工議題，政府曾簽署合作備忘錄MOU，當時，政府說這是假訊息；他強調，看到現在是進行式，這與政府之前講的不太一樣。

廣告 廣告

侯友宜說，要引進任何的移工都要從治安面、本土的就業環境去思考如何做好配套措施，不管是管理或是在制度面，政府須做好準備。

他說，政府應充分告知民眾最關心治安、本土就業環境以及管理面跟制度面。政府也要思考若沒有準備好，是不是要輕易的開放。

記者詢問，立法院14日三讀通過「兒童托育服務法」是否可以有效防止虐童事件再次發生。侯友宜說，守護孩子的健康平安長大是最重要的責任，立法院通過兒托法，相信是希望能讓托育環境更優化。

他說，新北會配合中央修法，全力提升更優質的托育環境，讓權責相當，第一線也好做事。（編輯：林恕暉）1150415