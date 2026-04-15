印度移工政策引討論 林伯豐：鬆綁上限比來源國更重要

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）印度移工政策引發爭議，三三會理事長林伯豐今天表示，相較於外籍移工的來源國，他認為放寬移工比例上限更重要，因為台灣對外籍勞工確實有需求。

勞動部表示，首批印度移工最快今年可能引進。此政策引起社會討論及在野陣營質疑。

三三會今天舉行4月例會，林伯豐接受媒體聯訪時談及印度移工議題，他認為，台灣確實對於外籍勞工有需求，但與其聚焦來源國，應從整體政策檢視，他認為放寬外籍移工比例上限更為重要。

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林伯豐重申，政府對於外籍移工設有管制是必要的，但應該仔細聽聽企業界需求。

至於中東戰火以及美國關稅帶來的經濟變數，林伯豐表示，美伊多次提到和談，但宗教糾紛以及以伊對立不容易解決，政府考量中東戰事的不確定性，4月電價不調整是正確的做法，也希望政府待中東情勢趨穩後，再行評估調整電價。

對於政府評估擴大美國能源採購，林伯豐表示，美國是採購對象之一，但不能依賴美國，油氣來源應該多元化、從不同地區採購；此外，能源政策應恢復「核能跟綠電共存」，這才是最好的辦法。

除了中東戰事變化，美國關稅依舊是今年重要不確定性，美國301調查即將舉行公聽會，關稅風暴可能捲土重來。林伯豐認為，美國對台灣貿易、關稅稅率等看法不僅不公平、甚至歧視台灣；台灣不應一味討好美國政府，而是給予企業更多創新與新產品開發的鼓勵，同時尋求全球供應鏈重組的機會，靠提升自身實力因應。

全球政經局勢動盪之際，國際貨幣基金（IMF）最新「世界經濟展望」報告中，估台灣2026年實質國內生產毛額（GDP）成長5.2%。林伯豐表示，此預估相當樂觀，但台灣還是應該秉持謙卑，做好該做的事。（編輯：潘羿菁）1150415