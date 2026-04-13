印度移工爭議 學者：限定產業 分階段試辦

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

專家表示，移工的引進不單是經濟需求，也要評估社會整體的接納態度。也有學者說，盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或學新加坡採限定產業引進。

政治大學勞工研究所名譽教授成之約指出，外來勞動力的引進不只是因應高齡化、少子等國家需求，也要評估其他國家在勞動力的競爭，例如日本、韓國、新加坡等，政府開拓更多移工來源國，對勞動力的引進都會是正面且有利的。

廣告 廣告

致理科大國貿系教授林國榮表示，引進移工國家過度集中在少數國家，當輸出國調整勞動力輸出政策時，容易造成勞動力供給中斷、引進成本上升，因此拓展移工來源國多元化，確實有必要。英語為印度官方語言之一，開放印度移工來台，跨國溝通成本較低，對於科技業特別重要。

盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其行蹤不明發生率及犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或同新加坡採限定產業引進，進而建立評估機制。中華民國就服工會榮譽理事長黃杲傑表示，如果沒有足夠的配套措施，引起百姓恐慌不意外。

【看原文連結】

更多udn報導

馬桶黃垢刷不掉？家事達人噴1物輕鬆解決：1小時清光

妻為癌夫求白沙屯媽 獲賜聖筊供茶淚謝：癌細胞不見了

川普嗆封鎖荷莫茲暴露台灣弱點 台人第一衝擊恐這事

女星暴瘦嚇壞全網！肋骨全現形遭疑厭食 本人氣喊冤