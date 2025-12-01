印度空中餐廳故障 爸媽帶2童高空驚險脫困

▲印度一間懸掛在38公尺高空的「空中餐廳」近日傳出因於起重機液壓系統故障，使得餐廳無法從空中降下，導致一家四口被困在高空中數小時。（圖／翻攝自印度喀拉拉邦消防部門Facebook）

[NOWnews今日新聞] 印度一間懸掛在38公尺高空的「空中餐廳」近日傳出故障事故，由於起重機液壓系統故障，使得餐廳無法從空中降下，導致一家四口被困在高空中數小時，才被消防人員救出。

根據《印度教徒報》（The Hindu）、《印度電訊報》（The Telegraph India）和《Metro.co.uk》等外媒報導，事情發生在當地時間28日下午約1點30分左右，一家四口和一名餐廳員工被困在懸掛在38公尺左右高空中的餐廳裡，印度喀拉拉邦（Kerala）海岸地區的消防與救援服務部門接獲通報後隨即出動救援。

救援人員使用安全帶和繩索，將每一位受困的遊客降到地面，下方還有其他人手持一張網子以策安全。所有人在同日下午4點30分左右安全回到地面。

從現場畫面可以看到，空中餐廳懸掛在高空當中，受困的一家人與餐廳人員在消防人員的幫助下，從用餐平台攀爬繩索驚險脫困。

據悉，這個空中餐廳是由Southern Skies Aerodynamic營運，能夠俯瞰伊杜吉縣（Idukki）有如風景畫的安納查爾（Anachal）村莊。但由於當天起重機液壓系統故障，使得操作人員無法將起重機降下，讓這一家四口及餐廳員工共5人受困於高空中。

獲救的人包含31歲男子薩夫萬（Mohammed Safwan）、26歲妻子陶菲娜（Thaufina），與2名只有3歲與6歲的兒女。受困的員工則是28歲女子哈里普里雅（Haripriya）。

據稱，餐廳管理層未能及時向警方和消防部門通報這起事件。不過該公司表示，其員工都接受過處理此類緊急情況的培訓。

《印度教徒報》報導，該空中餐廳被發現未取得必要的市政營業許可，業者已收到停業通知。《印度電訊報》報導，警方已對空中餐廳營運者提出訴訟，並以危害人類生命和參與危害公共安全的行為 提出指控。

