印度空汙太嚴重 首都公立醫院3年間收治逾20萬例急性呼吸道疾病
印度的空氣汙染日益嚴重，已達危害人體健康程度。印度中央政府表示，2022年至2024年間，首都德里6所公立醫院共記錄逾20萬例急性呼吸道疾病病例，顯示印度政府對於不斷惡化的空氣汙染缺乏有效作為，民眾健康受到嚴重威脅。
英國廣播公司（BBC）報導，印度政府在國會表示，這3年間有超過3萬名呼吸道疾病患者，嚴重到必須住院治療。
德里及其周邊地區的空氣汙染問題年復一年發生，尤其在冬季更加嚴峻。德里市政府今年10月28日在市區上空進行人造雨，但行動失敗未能降雨。
過去數週以來，德里空氣品質指數（AQI）一直在世界衛生組織建議標準的20倍以上，包括可進入肺部並造成阻塞的細懸浮微粒PM2.5等多種汙染物。
造成德里嚴重空汙並非單一因素，而是來自工業排放、車輛廢氣、氣溫下降、風速偏低，以及鄰近省份焚燒農作物殘梗等多重原因。
根據政府統計，德里6大公立醫院在2022年記錄67054起急性呼吸道病例，2023年達69293起，2024年則為68411起。
政府向國會表示：「分析顯示，汙染程度的上升與急診室就醫人數增加有關聯，但現行研究設計不足以確認兩者之間存在因果關係。」
過去10年間，德里平均AQI多次突破「有害」（hazardous）等級的400大關，尤其在冬季更常見，這樣的濃度不僅會危害一般健康民眾，對已有疾病者更構成重大風險。
根據印度政府支持的應用程式「Safar」，德里3日上午的平均AQI約為380，依舊是「有害」等級。
BBC上週報導，德里及其郊區多家醫院近日湧入大量因毒害性空氣而生病的兒童，情況令人憂心。
德里高等法院預計於3日審理一項要求迅速採取措施，遏制危險空氣汙染的請願案。過去數年來，印度最高法院也多次對德里及周邊地區的空氣品質表達關切。
更多太報報導
豐田、好市多不忍了！「討回川普關稅」11家美日企業提告美國政府
日前首相安倍遇刺案 遺孀安倍昭惠首度出席庭審質問被告
寫完遺書就衝向國會…南韓戒嚴動亂一周年 那晚捍衛民主的英雄們
其他人也在看
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 3
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
治乳癌要小"心"！高劑量放射線加速動脈硬化
放射治療是現今常見的癌症治療法，但特別是左側乳癌患者，治療之後，有一定比例罹患心臟病。台北榮總以院內資料做了分析，發現的確有這樣的趨勢，原因是左側乳房靠近心臟，治療時、劑量多少會暴露到心臟，就有冠...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆河油污再現停水戶數恐擴大 台水急調水源救「這兩區」
【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，但傳出基隆市源遠路溝渠又發現新污染物，台水公司今表示已全面停止取用河水，但暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶有可能因此3天後預防性停水，污染事件導致停水戶數越來越多，台水表示已設法由新山淨水場調度支援。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
新店五重溪染「螢光綠」 居民怕爆：影響民生用水｜#鏡新聞
新北新店有民眾發現，2日中午建業路下的五重溪，溪水顏色變螢光綠，而且綠水從早流到晚，直到（12/2）晚上10點都還沒排光，懷疑有工廠惡意排放廢水，環保局到場檢測水質，沒有重金屬汙染，也沒有毒性，研判可能是排放染劑或油漆。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
基隆水汙染+1！正方倉儲排放汙染物 急清淤檢測
打開水龍頭都能聞到汽油味，水無染的影響，真的讓基隆地區民眾，這幾天「用水」相當不便，然而就在昨天(2號)，在暖暖福安宮旁，出現新的汙染源！目前初步排除不是11月27號的汙染源，而是由附近正方倉儲排出的汙染物，到底是什麼物質，還有待詳細檢驗。但目前供水主要靠西勢水庫，我們空拍直擊，水庫恐剩3日供水量，基隆河水質若持續未改善，未來3.5萬戶可能停水！ #基隆水汙染#汽油味#清淤檢測東森新聞影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
澎湖紅羅垃圾場3年"18次火警" 鄉長陪同議員縣府抗議
南部中心／廖璟華、莊舒婷 澎湖報導澎湖的紅羅垃圾場，三年來發生了18次大小火警，上個月半夜又發生火災，讓當地居民苦不堪言，今天鄉長和村長等人陪同議員前往澎湖縣政府抗議、陳情，希望縣府重視他們的聲音。而縣長陳光復也仔細聆聽民眾心聲，並公開道歉。澎湖紅羅掩埋場已經發生多次火災，民眾苦不堪言。（圖／翻攝畫面）鄉長、鄉民代表與各村長、理事長陪同議員到澎湖縣政府外，眾人高舉抗議看板進行抗議，周邊圍繞多名員警，要避免發生衝突。現場人員：「抗議火燒垃圾抗議火燒垃圾，湖西拒絕污染湖西拒絕污染。」大聲喊出口號，並拿起陳情書進行陳情，正因為澎湖紅羅掩埋場，近三年來已經發生18次大小火警，看看上個月27號，凌晨又突然發生大火，燃燒面積宛如一座小山丘，即使經過一夜灌救，仍有殘火燃燒，加上大火造成空氣污染，周邊不僅煙霧瀰漫，也影響3公里外的國小，學生上課都得戴口罩。湖西鄉長陳振中：「對不起讓大家受苦了，包含上星期的大火。」垃圾場不斷起火，鄉長強調，湖西鄉要的不是事後說明，而是事前的保障，希望縣府成立垃圾分類與減量會報，並落實垃圾破袋檢查，源頭減量，同時也提到，焚化爐選址必須公開透明，多方案評估，而不是預設湖西為唯一選項。湖西鄉長陳振中：「湖西不是澎湖的垃圾後院，也不該是所有鄰避設施的集中地。」鄉長進行陳情，並希望縣府能改善垃圾問題。（圖／民視新聞）澎湖縣長陳光復，仔細聆聽眾人的意見，並公開道歉，關於垃圾的問題，縣府很努力希望盡快改善，也會共同討論解決辦法。澎湖縣長陳光復：「要先跟大家說抱歉啦，我們20多年來，這個垃圾問題我們也想要解決。」澎湖紅羅掩埋場火災頻傳，讓當地居民苦不堪言，透過抗議陳情，期盼縣府重視他們的聲音，也希望垃圾不再以煙霧形式進入居民的窗戶、肺部與家中。原文出處：澎湖紅羅垃圾場3年「18次火警」 鄉長陪同議員縣府抗議 更多民視新聞報導為乾爹復仇 斷天道盟大哥「黑狗」腳筋2嫌聲押禁見台南掩埋場再傳大火! 安南區大火高達6層樓中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 19 分鐘前 ・ 64
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 385
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 7
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 56 分鐘前 ・ 10
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 168
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 3
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 3 小時前 ・ 20
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 43
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 23
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36