印度空汙太嚴重 首都公立醫院3年間收治逾20萬例急性呼吸道疾病

2025年11月25日，印度首都新德里市區因空氣汙染嚴重，一片霧茫茫。路透社



印度的空氣汙染日益嚴重，已達危害人體健康程度。印度中央政府表示，2022年至2024年間，首都德里6所公立醫院共記錄逾20萬例急性呼吸道疾病病例，顯示印度政府對於不斷惡化的空氣汙染缺乏有效作為，民眾健康受到嚴重威脅。

英國廣播公司（BBC）報導，印度政府在國會表示，這3年間有超過3萬名呼吸道疾病患者，嚴重到必須住院治療。

德里及其周邊地區的空氣汙染問題年復一年發生，尤其在冬季更加嚴峻。德里市政府今年10月28日在市區上空進行人造雨，但行動失敗未能降雨。

過去數週以來，德里空氣品質指數（AQI）一直在世界衛生組織建議標準的20倍以上，包括可進入肺部並造成阻塞的細懸浮微粒PM2.5等多種汙染物。

造成德里嚴重空汙並非單一因素，而是來自工業排放、車輛廢氣、氣溫下降、風速偏低，以及鄰近省份焚燒農作物殘梗等多重原因。

根據政府統計，德里6大公立醫院在2022年記錄67054起急性呼吸道病例，2023年達69293起，2024年則為68411起。

政府向國會表示：「分析顯示，汙染程度的上升與急診室就醫人數增加有關聯，但現行研究設計不足以確認兩者之間存在因果關係。」

過去10年間，德里平均AQI多次突破「有害」（hazardous）等級的400大關，尤其在冬季更常見，這樣的濃度不僅會危害一般健康民眾，對已有疾病者更構成重大風險。

根據印度政府支持的應用程式「Safar」，德里3日上午的平均AQI約為380，依舊是「有害」等級。

BBC上週報導，德里及其郊區多家醫院近日湧入大量因毒害性空氣而生病的兒童，情況令人憂心。

德里高等法院預計於3日審理一項要求迅速採取措施，遏制危險空氣汙染的請願案。過去數年來，印度最高法院也多次對德里及周邊地區的空氣品質表達關切。

