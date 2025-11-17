印度空汙太恐怖「戴口罩也沒用」！法院急改線上出庭 民眾上街抗議：我只想呼吸
印度首都新德里（New Delhi）、德里（Delhi）近期空氣汙染相當嚴重，一名網友搭飛機從奧地利維也納（Vienna）搭機到新德里，拍下飛機外面空氣的差距，相當嚇人。因為光是戴口罩已經不足以應付空氣汙染，印度最高法院甚至要求律師改「線上出庭」，當地的居民也走上街頭抗議，大喊：「我只想呼吸！」
一名網友日前在搭飛機的時候，用手機拍攝了飛機窗戶外面的景色，PO在IG上。在奧地利的時候，窗外視野相當好，可以清楚見到連綿的山脈。但是到了德里之後，窗外的影片只看得到機翼，什麼風景都看不到，因為霧霾實在是太嚴重了，甚至還有人說看起來像是從高清照片變成舊手機拍出的模糊照片
綜合外媒報導，新德里上週空氣品質連續多天AQI指數（Air Quality Index）一直維持在400以上，是對身體有害的空氣品質。政府因為空汙問題，不得不加強限制建築工程與工業生產。
上週四（11月13日）有律師戴著口罩到最高法院出庭，被法官納拉辛哈（Justice PS Narsimha）當場質疑為什麼要親自跑一趟法院，直言空污會對人體造成永久的健康問題，就算戴了口罩也遠遠不足以抵擋，請律師使用線上平台出庭就可以了。
德里居民在週末（11月15、16日）自發性地走上街頭抗議空汙問題，要求政府要採取措施應對，改善空氣品質；舉著標語牌，寫著「我想呼吸」、「我懷念呼吸」，民眾說，這場抗議無關政治，只是身為公民，擔憂現在的空氣品質。但是示威活動遭到鎮壓，警方要求抗議人群就地解散。印度首席大法官決定在今天（11月17日）開庭審理追究新德里和德里的空汙責任問題。
更多鏡報報導
喊發300份雞排放鴿子！「假大氣系」道歉 地理系、電機系霸氣出手送
冬衣拿出來！氣溫漸降轉濕冷 「這天」低溫下探12度
92歲翁遭鄰居亂刀砍死！看護想救也慘死門前…女兒痛批「裝精神病求輕判」
其他人也在看
16人吃5披薩遭老闆嘲諷「該死的中國人」 當地市長出面滅火
事件起於帕齊尼在店內拍攝影片，期間以不雅字眼提及「那些該死的中國人」，並走向台灣遊客詢問國籍。遊客不明內情下報出「Taiwan」並開心比讚，畫面隨即成為網路公審素材。影片上傳後隨即在社群媒體上引發爭議，尤其在台灣社群掀起強烈批評，老闆隨後關閉IG帳號並二度拍片道...CTWANT ・ 11 小時前
《大濛》：回望白色恐怖，是否能以喜劇為刃？
在台灣，白色恐怖時期的創傷始終是一道未痊癒的傷口。在轉型正義尚未真正落實的情況下，將這段歷史改編為影視作品，創作者常陷入吃力不討好的困境。一旦處理過於嚴肅，便被指說教或疏離觀眾；若使用商業片語彙，又可能被質疑輕率、消費創傷。創作者在歷史與美學之間行走，如履薄冰，既有要回應集體記憶的倫理責任，又要在觀眾早已麻木的現實中，尋找重新觀看歷史的可能性。思想坦克Voicettank ・ 12 小時前
攝影師蘇家弘濕地拍野鳥 驚見犬隻追逐黑面琵鷺
（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）攝影師蘇家弘今天在布袋台17線旁濕地拍野鳥時，驚見4隻狗在濕地追逐黑面琵鷺。對此，高雄鳥會等相關單位相當無奈，依法流浪犬不能安樂死，因此犬隻威脅候鳥問題一直存在。中央社 ・ 3 小時前
不滿「毒梟治國」殺市長！墨西哥Z世代闖國家宮 大規模抗議至少120傷
日前墨西哥米卻肯州（Michoacan）魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Manzo），因打擊毒梟而遭暗殺，引發墨西哥Z世代抗議潮，15日在墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）發動大規模抗議，闖進國家宮（National Palace），導致至少120人受傷，以及20人被捕。鏡報 ・ 7 小時前
蒙古扒手團落網！一行竊一把風 橫行雙北各景點
蒙古扒手團落網！一行竊一把風 橫行雙北各景點EBC東森新聞 ・ 22 小時前
中港澳教會人士11月初赴杭州 討論天主教中國化
（中央社記者張謙香港17日電）近100名中國大陸、香港和澳門天主教區的學者、神父和修女11月初在杭州討論「天主教中國化」議題。香港天主教公教報在相關報導中表示，「天主教的中國化並非削弱信仰的普世性，而是讓普世信仰在中華文化的沃土上，開出屬於這片土地的獨特花朵」。中央社 ・ 1 小時前
民團憂加味加熱菸成毒品滲透工具 籲全面禁止
（中央社記者許秩維台北17日電）國教盟青年部今天表示，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也可能成為毒品滲透的工具，呼籲政府全面禁止加味加熱菸，並補強師資訓練，提升教師與輔導人員辨識與應對能力。中央社 ・ 6 小時前
菌絲體環保包材 降少汙染資源永續
環保永續越來越重要，國際間不少企業都陸續響應，可以在一些產品看出端倪，像是營養價值高的菇類，竟然也變成塑膠包裝的替代品，比利時有一家公司，利用真菌的菌絲體，製造輕巧、牢固，又可完全天然分解的環保...大愛電視 ・ 7 小時前
烏克蘭前官員匿名爆料！指澤倫斯基親信擁「金馬桶」、戰時大發國難財
根據福斯新聞（Fox News）報導，烏克蘭國家反貪局（NABU）近日揭露一起疑似涉及約1億美元（約新台幣31億元）能源款項的貪腐調查，並指出多名與總統澤倫斯基關係密切的人士正在接受調查。報導引述一名匿名前官員稱，相關指控已引發國內外高度關注。自由時報 ・ 8 小時前
賴總統再籲韓國瑜三思 羅智強：生病就自己吃藥
中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓國瑜反嗆「自己生病，要別人吃藥」，賴總統今日再度喊話韓國瑜三思，面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。對此，立法院國民黨團書記長羅智強表示，賴總統生病就自己吃藥，不要去找韓國瑜吃藥。自由時報 ・ 6 小時前
美國阿嬤上班前喝酒後開車…家門前撞死等校車的5歲愛孫
美國路易斯安那州一名5歲男孩卡森‧勞森（Carson Lawson）日前在等校車時，卻突然遭到車輛撞死；令人驚訝的是，車輛駕駛人竟是其阿嬤克里斯汀·安德斯（Kristen Anders）。經當地警方調查後，發現克里斯汀當時是酒駕，進而導致憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
希特勒的生殖器真的小！研究DNA證明患罕病 精神疾病基因指數高
英國在二戰期間，流行一首對德國納粹領袖希特勒的醜化歌曲「希特勒只有一顆蛋」（Hitler Has Only Got One Ball），諷刺他生殖器發育不全。不過最近一份研究證明，從希特勒的DNA來分析，他的生殖器真的小。鏡報 ・ 9 小時前
罰球前走向場邊球迷 勇士格林槓上場邊球迷原因揭曉
金州勇士隊球星格林（Draymond Green），今天在與鵜鶘隊比賽中，與場邊球迷發生口角，自稱名叫格林（Sam Green）的球迷，因為持續在場邊喊著WNBA球星里絲（Angel Reese）的名字引發不滿，兩人一度對峙。太報 ・ 2 小時前
日本熊害史上最嚴重！10月「7人死亡」創新高 熊災發生原因一次看
日本熊災日益嚴重，綜合日媒報導，日本環境部指出，今年4月至10月共有176起野生熊襲擊人的事件，一共造成196人受害，這是5年來同期傷亡人數最多的一年。專家認為，其原因可能跟遊客會餵食野生熊、野生熊的學習能力驚人、AI影片氾濫、偏遠地區人口減少有關。鏡報 ・ 5 小時前
高市早苗一句「台灣有事」激怒中國封鎖旅遊 中日關係亮紅燈完整時間軸一次看懂
日本首相高市早苗日前在眾議院預算委員會上指出，若「台灣有事」危及到日本且達「存亡危機事態」，不排除出動自衛隊，引發中國不滿升級外交狀態，不但駐日外交官先在網路上開嗆「斬首」，甚至中國更宣布要在黃海展開實彈射擊演練。其實除了高市過去的發言之外，10月底的「史上最大軍演」可能都是導火線。《鏡報》整理這次中日雙方之間的爭論，帶您一次了解事發至今的完整始末。鏡報 ・ 5 小時前
巴西COP30 貝倫街頭萬人陳情
好幾萬名，來自世界各地的原住民、青年朋友、以及環保團體走上街頭，這個地點在今年、聯合國氣候變遷大會的舉辦地、貝倫，大家在擴音器下起舞，這是近年來，相關氣候峰會上，第一次出現的大規模抗議行動。現場...大愛電視 ・ 7 小時前
解放軍警告日本：全國恐淪戰場 胡錫進稱「前所未有」
解放軍警告日本：全國恐淪戰場 胡錫進稱「前所未有」EBC東森新聞 ・ 6 小時前
日本愛子公主首度出國訪問 面帶微笑搭機赴寮國
（中央社東京17日綜合外電報導）日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天啟程飛往寮國，首度正式出國訪問。她預計拜會寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）等政要。中央社 ・ 8 小時前
主動式ETF半年達13檔 元大、復華與第一金年底跟進
（中央社記者曾仁凱台北17日電）今年是台灣主動式ETF元年，統計至10月底，已累積13檔主動式ETF，另外元大投信、復華投信、第一金投信等，也都宣布年底前加入戰局。中央社 ・ 3 小時前
伊莎貝雨蓓出席金馬影展映後活動（1） (圖)
法國傳奇影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Anne Madeleine Huppert）17日下午在台北松仁威秀出席金馬影展「女富豪的美麗與哀愁」映後活動，以黑色皮衣造型亮相。中央社 ・ 3 小時前