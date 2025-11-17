印度空汙太恐怖「戴口罩也沒用」！法院急改線上出庭 民眾上街抗議：我只想呼吸

印度首都近期空氣汙染相當嚴重。圖／東方IC

印度首都新德里（New Delhi）、德里（Delhi）近期空氣汙染相當嚴重，一名網友搭飛機從奧地利維也納（Vienna）搭機到新德里，拍下飛機外面空氣的差距，相當嚇人。因為光是戴口罩已經不足以應付空氣汙染，印度最高法院甚至要求律師改「線上出庭」，當地的居民也走上街頭抗議，大喊：「我只想呼吸！」

一名網友日前在搭飛機的時候，用手機拍攝了飛機窗戶外面的景色，PO在IG上。在奧地利的時候，窗外視野相當好，可以清楚見到連綿的山脈。但是到了德里之後，窗外的影片只看得到機翼，什麼風景都看不到，因為霧霾實在是太嚴重了，甚至還有人說看起來像是從高清照片變成舊手機拍出的模糊照片

從飛機上拍維也納和德里的空氣對比。圖／IG@ _manu_fts

綜合外媒報導，新德里上週空氣品質連續多天AQI指數（Air Quality Index）一直維持在400以上，是對身體有害的空氣品質。政府因為空汙問題，不得不加強限制建築工程與工業生產。

上週四（11月13日）有律師戴著口罩到最高法院出庭，被法官納拉辛哈（Justice PS Narsimha）當場質疑為什麼要親自跑一趟法院，直言空污會對人體造成永久的健康問題，就算戴了口罩也遠遠不足以抵擋，請律師使用線上平台出庭就可以了。

德里居民在週末（11月15、16日）自發性地走上街頭抗議空汙問題，要求政府要採取措施應對，改善空氣品質；舉著標語牌，寫著「我想呼吸」、「我懷念呼吸」，民眾說，這場抗議無關政治，只是身為公民，擔憂現在的空氣品質。但是示威活動遭到鎮壓，警方要求抗議人群就地解散。印度首席大法官決定在今天（11月17日）開庭審理追究新德里和德里的空汙責任問題。



