印度空汙新德里如毒氣室 民眾登喜馬拉雅山「呼吸」

印度空氣汙染持續惡化，首都新德里幾乎伸手不見五指，民眾形容整座城市就像是一個「毒氣室」，戴上口罩一樣不舒服。不少人在假日，只好逃離都市，爬上喜馬拉雅山，只為了呼吸新鮮空氣。

印度空汙越來越嚴重，能見度越來越低。（示意圖／達志影像美聯社）

來自新德里的遊客大量湧入喜馬拉雅山區，車輛一台接著一台排隊上山。這些民眾紛紛表示，他們離開城市的主要原因是當地空氣污染指數極高，希望到山上呼吸新鮮空氣。一位印度遊客強調，德里的空污指數非常高，污染情況十分嚴重，這是他前來山區的主要原因之一。

在新德里市區，民眾必須戴著口罩才能在街上行走，整座城市被濃霧籠罩，能見度接近零。印度著名景點泰姬瑪哈陵也完全被霧霾遮蔽。一位到訪的遊客表示，霧太大了，泰姬瑪哈陵都被遮住看不見，天氣又冷又霧，完全無法欣賞這座知名古蹟。

面對嚴重的空氣污染，當局安裝了灑水器，試圖通過灑水「洗滌」空氣來減少污染，但這些措施效果相當有限。許多民眾因呼吸困難而生活受到嚴重影響，紛紛上街抗議，要求政府採取更有效的行動。德里環保人士Vimlendu Jha強調，政府首先需要做的就是坦誠面對他們正在經歷的問題，並且正確找出問題根源非常重要。許多市民表示，他們非常想念可以正常呼吸的感覺。然而，儘管民眾持續抗議，印度當局對於解決空氣污染問題仍然束手無策。

