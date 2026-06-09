印度空軍缺戰機 俄羅斯趁勢推銷蘇愷-57「無限制合作」
〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)已向印度提議，共同生產俄國最先進的第5代匿蹤戰鬥機「蘇愷-57」(Su-57)，並表示莫斯科願意進行「沒有限制」的合作。「國防新聞」(Defense News)9日報導，普廷是5日在聖彼得堡國際經濟論壇(St. Petersburg International Economic Forum)與記者互動時發表前述言論。印度與俄羅斯曾於2007年啟動一項共同開發第5代戰機的計畫，但10年後的2018年，新德里當局因擔憂成本、技術取得及飛機的匿蹤能力等問題，而退出該計畫。俄羅斯隨後繼續獨立開發。普廷在聖彼得堡表示：「我們準備好向印度供應這款飛機，並持續進行開發。我們沒有任何問題或限制。」俄羅斯再次提出這項提議，正值印度空中兵力現代化計畫的關鍵時刻。印度目前沒有第5代戰機，目前最先進的戰機是法國的「飆風」(Rafale)戰機，但該型戰機並非匿蹤平台。這導致印度與正快速擴充匿蹤戰機機隊的中國之間，出現龐大的能力落差。據報導，巴基斯坦也計畫向中國採購這類戰機。這種態勢正促使印度權衡其匿蹤戰機的選項。儘管新德里正加速推動國內計畫，以開發先進的第5代多用途戰鬥機，但距離作戰部署仍有10年之久。印度官員尚未對蘇愷-57戰機的提議做出公開回應。但在今年4月，印度頂尖航太製造商「印度斯坦航空公司」(HAL)時任董事長蘇尼爾(D.K. Sunil)表示，俄國已向印度展示這款戰機的能力，「我們正在等待俄羅斯關於投資的報價。然後我們將與空軍接洽，說明生產這些飛機所需的數量。」分析人士表示，印度在追求第5代戰機的過程中，面臨高風險的選擇。新德里「觀察家研究基金會」(Observer Research Foundation)研究員喬希(Manoj Joshi)指出，印度自製的匿蹤戰機預計要到2035年才能服役，甚至還可能延後；與此同時，據稱巴基斯坦正計畫從中國取得「殲-35」(J-35)匿蹤戰機。因此，「有一種想法是，如果我們在過渡期間取得2或3個中隊，即大約36到60架蘇愷-57戰機，將可為印度提供匿蹤平台及酬載能力。」分析人士也表示，俄羅斯提議的共同生產與客製化，標誌著近年來向印度提出的最廣泛國防合作提案之一，印度將技術轉移視為重大國防採購的關鍵因素。美國去年也曾向印度推銷其第5代F-35戰機。但分析人士表示，由於擔憂美國先進軍事裝備銷售所附帶的嚴格管制，印度並未考慮該選項。印度空軍的現代化正面臨挑戰。近60年來，俄國戰機一直是印度空軍的骨幹，但其中許多即將被淘汰。新德里近數十年來開始使其國防採購多元化，以減少對俄國的依賴，向法國採購36架飆風戰機，並已啟動購買另外114架飆風戰機的程序，但仍無法完全解決其空軍面臨戰機嚴重短缺的問題。在聖彼得堡，普廷還說，俄國願意與印度在其他關鍵國防平台上合作，包括第5代技術、防空系統，以及共同生產名為「布拉莫斯」(BrahMos)超音速巡弋飛彈的計畫。
更多自由時報報導
Su-75輕型戰機開始建造原型機 拚發展無人版出口
海軍敦睦艦隊返台了！ 花了104天造訪6友邦 還兩度通過巴拿馬運河
豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放
俄軍撿到殘骸才發現？烏克蘭疑已部署930公里長程巡弋飛彈
其他人也在看
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
表面大方其實超容易吃醋的星座TOP5！射手也上榜，看起來沒事心裡早就默默吃醋到不行！
有些人在感情裡看起來很成熟、很有安全感，另一半跟誰聊天、和誰出去，好像都能淡定面對，但其實有些星座只是太會忍、太會裝沒事而已，表面雲淡風輕，心裡早就默默吃醋到不行！他們不一定會直接發脾氣，但會開始變冷淡、情緒怪怪的，甚至偷偷觀察你的一舉一動。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
晶片股反彈熄火！美股漲跌互見 費半挫近2％、道瓊震盪千點小漲
國際金融市場動盪加劇，美股周2（9日）開盤雖一度在科技股逢低買盤帶動下強勢衝高，道瓊工業指數與那斯達克指數早盤分別大漲逾400點與300點，激勵與台股高度連動的台指期夜盤一度勁揚396點，最高攻上45073點。然而盤中晶片股買氣急速凍結，美股主要指數隨後全面反轉崩跌，盤中費城半導體指數更慘烈滑落7.62%。最終道瓊歷經震盪千點後反彈小漲85點；費半下挫近2％。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
秀英鄭敬淏聚少離多 14年情斷
韓國女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏是演藝圈公認的模範情侶，相戀14年愛得低調卻甜蜜，2人近日先被網友發現互相取消追蹤IG，9日秀英所屬經紀公司Saram娛樂也證實：「兩人確實已經分手，決定以良好的同事關係繼續相處。」消息一出震驚外界。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
烏曾南3水庫大進帳650萬噸！水情緊張才稍緩解 緊接準備防汛、防洪
經濟部今（8）日表示，考量梅雨滯留鋒面及暖溼西南風增強影響，台灣附近環境更趨不穩定，為因應可能的劇烈降雨，經濟部次長賴建信今天開設應變小組並主持防汛整備會議。至於水情吃緊的南台灣，過去24小時降雨，已替烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫帶來共約650萬噸水庫入流量，水庫蓄水率已回升到12%至24%左右。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
傅子純8年愛妻首發聲！徹夜失眠「心被撕一半」淚喊：來世再找到彼此
傅子純日前赴印尼峇里島開心度假，未料返台傳出噩耗，昨日爆發急性血癌失去呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院搶救不治，享年46歲。出道逾20年的他，一直是演藝圈「緋聞絕緣體」，與圈外妻子結婚8年感情甜蜜，5月20日更帶著愛妻泡溫泉，寵妻形象深植人心。面對摯愛驟然離世，遺孀今（8）日清晨5點多於社群平台首度發聲，字字句句令人鼻酸。
很多人都吃錯！醫曝洋蔥「2部位」是精華：生吃最健康
洋蔥是不少家庭餐桌上的常見食材，但許多人處理洋蔥時，往往會直接把根部和外層乾皮去除後丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實含有較多有益健康的植化素，若能妥善利用，對腎臟保養、心血管健康及血糖控制都有幫助。
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
影/新竹便當店氣爆災區近距離直擊！居民懼：這裡是地獄嗎
新竹市高翠路今（9日）凌晨發生的嚴重氣爆，釀成5人送醫其中3人命危，目前現場全部封鎖，居民也拍下氣爆後沒多久的驚悚現場po上網，恐懼直呼：「這裡是地獄嗎？」
毒駕輾斷警所長雙腿「無保請回」掀眾怒！彰化市長不滿出手 地院急發聲
彰化縣警察局埔鹽分駐所所長陳國銘日前追捕28歲施姓毒駕嫌犯時，遭對方駕車衝撞，雙腿慘遭車輪輾斷重傷送醫。然而，施嫌移送後，彰化地方法院以「無法確認故意衝撞」為由，裁定「無保請回」，引發外界譁然。對此，彰化市長林世賢將向監察院提出陳情與檢舉，期盼透過制度檢討，守護社會安全與司法公信力；彰化地院則是發出聲明，回應外界質疑。