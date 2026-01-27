印度立百病毒大爆發！致死率近6成 防疫概念股全面飆漲

印度爆發立百病毒疫情，台股今(27)日防疫概念股躍升成盤面焦點，包括恆大（1325）、毛寶（1732）、熱映（3373）、亞諾法（4133）、康那香（9919）、美德醫療-DR(9103)、南六(6504)等齊飆漲停，為多頭攻勢再添柴火。

根據疾管署的資料顯示，立百病毒自1998年首次發現以來，致死率約為58％。（資料照／工商時報）

國際傳染病疫情再拉警報！印度東部西孟加拉邦近日爆發立百病毒（Nipah Virus，NiV）群聚感染事件，引發全球關注。根據媒體報導，該病毒的首例案例疑似已死亡，令人擔憂的是，另4名確診者皆為照顧患者的醫護人員，顯示病毒傳播的風險極高。

廣告 廣告

根據疾管署的資料顯示，立百病毒自1998年首次發現以來，致死率約為58％，感染初期症狀類似流感，可能有輕微呼吸道、發燒症狀，但嚴重者會引發腦炎、癲癇，並在24～48小時內快速進展至昏迷。關於立百病毒的治療上目前並無特效藥及疫苗，僅以支持性療法為主，主要為緩解症狀及維持生命機能。

疾管署對此不敢大意，已於1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」草案，新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，預告期60天，並呼籲民眾飲食上也應避免飲用生椰子汁及食用生冷食物。（工商時報方明、鄭淑芳）

※本文授權自工商時報，原文：見此

【更多工商時報報導】

外資齊喊買！景碩漲停、欣興衝天價 南電二度處置照樣飆

野村大升目標價！聯電法說前先衝25年高、世界飆漲停

過年前換不了護照！網路預約已經排到清明節...現場還要排4小時

延伸閱讀

稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？

王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」