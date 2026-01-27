印度立百病毒大爆發！致死率近6成 防疫概念股全面飆漲
印度爆發立百病毒疫情，台股今(27)日防疫概念股躍升成盤面焦點，包括恆大（1325）、毛寶（1732）、熱映（3373）、亞諾法（4133）、康那香（9919）、美德醫療-DR(9103)、南六(6504)等齊飆漲停，為多頭攻勢再添柴火。
國際傳染病疫情再拉警報！印度東部西孟加拉邦近日爆發立百病毒（Nipah Virus，NiV）群聚感染事件，引發全球關注。根據媒體報導，該病毒的首例案例疑似已死亡，令人擔憂的是，另4名確診者皆為照顧患者的醫護人員，顯示病毒傳播的風險極高。
根據疾管署的資料顯示，立百病毒自1998年首次發現以來，致死率約為58％，感染初期症狀類似流感，可能有輕微呼吸道、發燒症狀，但嚴重者會引發腦炎、癲癇，並在24～48小時內快速進展至昏迷。關於立百病毒的治療上目前並無特效藥及疫苗，僅以支持性療法為主，主要為緩解症狀及維持生命機能。
疾管署對此不敢大意，已於1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」草案，新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，預告期60天，並呼籲民眾飲食上也應避免飲用生椰子汁及食用生冷食物。（工商時報方明、鄭淑芳）
※本文授權自工商時報，原文：見此
【更多工商時報報導】
過年前換不了護照！網路預約已經排到清明節...現場還要排4小時
延伸閱讀
稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？
王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」
其他人也在看
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5則留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 9則留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
省萬元！皮蛇疫苗補助搶破頭 全台13縣市最新資訊一次看
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，吸引大批民眾排隊搶打。目前國內已有多個縣市提供不同程度的帶狀皰疹疫苗補助或免費接種，最高可省下近1萬7的自費開銷。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發表留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 週前 ・ 22則留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
39歲男患嚴重糖尿病！3個月逆轉報告數字 醫曝最大2關鍵
一名39歲男子被診斷出糖尿病後，原本因血糖嚴重失控，需要每天施打胰島素，沒想到短短3個月內，靠著規律用藥與調整生活習慣，不但成功停針，血糖、膽固醇和肝功能指數也明顯好轉。內分泌科醫師楊幼琳分享這起案例表示，早期介入與病患高度配合，是關鍵因素。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
她三餐吃超商，腸道竟罷工「一週沒便意」！營養師精選「腸道順暢菜單」：關東煮、御飯糰都入列
現代人生活節奏緊湊，腸道健康往往成了被忽略的一環。衛生福利部臺北醫院營養科營養師朱姵穎分享，一名40歲職場婦女長期奔波在工作與家務中，「蠟燭兩頭燒」導致作息紊亂、生理時鐘失調。為了節省時間，她三餐多以麵包或超商便當草草解決，忙起來甚至忘記上廁所，最久竟長達一週沒有任何便意。 朱姵穎指出，便秘是現代文明病，高壓、久坐、外食比例高的上班族，最容易成為高風險族群。她提醒，排便時若過度用力，會使血壓瞬間升高，對心血管系統造成負擔，長期忽視甚至可能誘發腦中風或其他心血管疾病，是現代生活型態下不可輕忽的健康警訊。幸福熟齡 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
致死率58％！「立百病毒」將列法定傳染病 出國別吃1食物
印度「立百病毒」疫情升溫，泰國因多個觀光景點有大量印度遊客，已宣布加強疾病監控，並於當地普吉國際機場對來自印度的遊客加強健康檢測。至於台灣是否跟進？衛福部疾管署表示，目前維持針對印度喀拉拉州警示為「第二級」，已預告立百病毒將列第五類法定傳染病，並呼籲民眾出國避免生飲任何食用受污染食物、水果、果汁等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
吃素不一定健康？專家曝「偽豆類」恐越吃越胖 百頁豆腐也上榜
攝取足夠的蛋白質，對維持身體健康相當重要。營養師曾建銘指出，雖然市面上許多素食產品標榜高蛋白，但往往同時含有較高的鈉與油脂，若未多加留意，反而可能增加健康負擔，因此在補充營養的同時，「選對來源」才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2則留言
60歲女肺炎住院！蘇一峰一看「身體矮小手畸形」揪病因：極罕見
許多民眾罹患疾病後，有時可能會透過某種契機才發現自己生病。胸腔科醫師蘇一峰分享，有位60歲婦人從小手指異常、身體矮小，60年來卻沒有醫師告知她的身體有問題，直到最近因為肺炎氣喘住院，經蘇一峰看診後才發現，婦人罹患了極罕見的遺傳性疾病「范康尼氏貧血」（Fanconi anemia），台灣的發生率為百萬分之五到六，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
感冒藥水別倒馬桶！藥師揭「正確處理過期藥品方式」 亂丟恐傷身
農曆春節要到了，不少家庭開始進行年前大掃除，清理家中堆放已久的過期藥品或未服用完的藥物。不過，食藥署與藥師提醒，藥品並非都能隨手丟進垃圾桶，若處理方式不當，恐怕對環境或人體安全造成風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1則留言
喝豆漿會罹乳癌嗎？豆漿抗癌還是致癌？喝豆漿5大好處
豆漿幾乎是所有中式早餐常見的配搭飲料，因為含有優質的植物性蛋白質，所以不少人以豆漿作為養生飲品。豆漿不但能養顏美容，更有預防癌症之說。然而，亦有女子天天喝豆漿而患上乳癌，讓人不禁產生疑問，到底豆漿是防健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
醫曝三大鼻咽癌早期警訊 台大研究：每週一杯綠茶可抗癌
鼻咽癌在台灣及東南亞地區是相當常…民報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
綠色、金色奇異果只差在甜度？應對便秘或提升免疫力 營養師教你這樣選！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】不少民眾選擇奇異果時，大多在意的是「綠的比較酸、金的比較甜」。薛曉晶營養師指出，奇異果要挑綠的還是黃的，也可以看個人目前的身體狀態到底「卡在哪」，例如是腸胃是否順暢，還是容易感冒，或正進行體重管理。她表示，綠奇異果相對較適合常受便秘、腹脹困擾的族群，金色奇異果的優勢則在高維生素C，她也為大家一一深入分析。 腸道總是卡卡？研究揭「每天吃2顆」助排便 針對便秘、脹氣、排便不乾淨等常見腸道困擾，薛曉晶營養師表示，多項研究觀察的都是「持續數週每天固定食用2顆奇異果後，排便與腹部感受的變化」。研究顯示，綠色奇異果與功能性便秘及便秘型腸躁症患者的「完整自主排便次數」增加，腹部不適與脹氣感也有改善，可協助逐步調整腸道節奏。 另外也有研究認為，每天吃2顆金色奇異果，與便秘相關指標改善有關，可增加排便次數、降低用力感。薛曉晶營養師表示，綠色奇異果的纖維與消化機制，相對更適合常有便秘、上腹飽脹，尤其餐後感受到肚子很重的族群，而腸胃較敏感則建議可選擇較溫和的金色奇異果，但重點是要建立飲食習慣，例如把飯後甜點從餅乾換成奇異果加一杯水，連續一段時間即有機會觀察到變化。 頻繁感冒與生健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1則留言