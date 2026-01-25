印度立百病毒引關注 疾管署列為第五類法定傳染病
【記者黃泓哲／台北報導】印度近期出現立百病毒（Nipah virus）確診病例，引發國際關注。疾管署今表示，目前針對印度喀拉拉州仍維持「第二級：黃色注意」旅遊警示，同時已預告將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病。疾管署提醒，立百病毒感染初期症狀與流感相似，有些人可能沒有症狀，有些則出現發燒、頭痛、肌肉痠痛或急性呼吸道症狀，民眾務必提高警覺。
疾管署指出，印度近期在西孟加拉邦通報立百病毒疫情，截至1月19日累計5例，但實際傳播途徑仍在調查中，需進一步釐清是否屬於社區感染或院內感染。若確認出現社區廣泛傳播，不排除調整旅遊警示等防疫措施；若多為院內感染，則一般旅遊風險相對較低，僅建議避免前往當地醫院。疾管署將持續密切監測疫情發展，並視情況滾動檢討相關應變作為。
疾管署說明，立百病毒感染後的臨床表現差異很大，輕者可能僅有類似感冒的不適，重者則可能迅速惡化，出現腦炎、抽搐等嚴重症狀，甚至在24至48小時內進展到昏迷。部分康復者仍可能留下後遺症，例如反覆抽搐或人格改變。目前立百病毒尚無特效藥，治療方式以支持性療法為主，因此及早發現、及早處置相當重要。
疾管署指出，立百病毒1998年首次在馬來西亞被發現有人類感染案例，全球累計已超過750例，致死率約58%。近年疫情多集中在孟加拉與印度，其中孟加拉病例具有季節性，常發生在12月至隔年5月，與果蝠活動及飲用受污染的生椰棗樹汁有關；印度病例則多集中於喀拉拉邦，且以院內感染為主。疾管署呼籲，民眾出國旅遊應避免食用生食、生飲，並留意自身健康狀況，以降低感染風險。
立百病毒防治獲突破，中國科學院發現口服藥VV116具高效抑制活性
【財訊快報／陳孟朔】在印度西孟加拉邦立百病毒(Nipah virus)疫情升溫之際，中國科學院武漢病毒研究所肖庚富、張磊砢及單超研究員團隊，聯手上海藥物研究所與旺山旺水生物醫藥公司，於國際期刊《Emerging Microbes & Infections》發表重大研究成果。該研究證實，口服核苷類藥物VV116對立百病毒具有顯著的抗病毒活性。這項發現為目前尚無特效藥、致死率極高的立百病毒防治工作，提供具備潛力的臨床候選方案。立百病毒被世界衛生組織(WHO)列為優先關注病原體，主因其具備引發全球大流行的潛力，且人類感染後的致死率介於40%至75%之間。2026年1月，印度西孟加拉邦再次出現群聚感染，造成醫護人員在內的5人死亡，引發鄰近國家如泰國、尼泊爾加強邊境防疫。中國科學院的研究指出，VV116作為一種廣譜抗病毒藥物，在細胞及動物模型實驗中均展現出能有效阻斷立百病毒複製的機制，且具備口服便利性，有利於在疫情爆發地大規模推廣。VV116先前在抗擊新冠病毒(SARS-CoV-2)的臨床應用中已積累大量安全性數據。研究團隊發現，該藥物能精準靶向立百病毒的RNA聚合酶(RdRp)，進而抑制病毒遺財訊快報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
印度爆立百病毒病例 台灣發布旅遊警示、專家籲避免椰棗汁
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導近日印度通報5例立百病毒病例，致死率約58%，引發周邊國家關注。立百病毒主要宿主為果蝠，若食用遭病原污染的水果或椰棗汁...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
致死率近6成！「立百病毒」疫情延燒，疾管署緊急列為第五類傳染病
國際傳染病疫情再拉警報！印度東部西孟加拉邦近日爆發立百病毒（Nipah Virus，NiV）群聚感染事件，引發全球關注。疾管署對此不敢大意，已於1月16日預告修...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
焦點股：立百病毒讓防疫股再起，熱映低檔反彈亮燈漲停
【財訊快報／徐玉君】印度立百病毒引起世界衛生組織關注，防疫概念股再度受關注，股價相對低點的美德醫療-DR(9103)率先登上漲停，後續熱映(3373)也接棒亮燈；由於立百病毒徵狀與感冒類似，發燒、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽…等，因此包括溫度計、口罩…等防疫股再度受到市場關注。熱映2025年營收3.87億元，與2024年度相當，不過營運業績近六年來均呈現逐年下滑態勢，連續三年呈現虧損，短線的防疫概念，讓熱映享受一波股價行情，營運業績何時翻轉，仍須觀察，介入仍須謹慎。股價今日開盤後隨即往上攻擊，觀察缺口低點位置17.35元是否回補，並觀察是否能鎖死漲停至收盤有助後勢向上攻堅。財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度爆立百病毒疫情！鄰國尼泊爾緊張了
[NOWnews今日新聞]印度西孟加拉邦（WestBengal）爆發立百病毒疫情，目前已知有5名確診案例，且接觸者多達百人，目前正在接受隔離，台灣衛福部也預告將新增立百病毒為第五類法定傳染病，WHO資...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發表留言
印度爆發立百病毒疫情 防疫股成盤面焦點
[NOWnews今日新聞]由於印度爆發立百病毒疫情，致死率達75%，包括尼泊爾、泰國已升高邊境與機場防疫，而國內疾管署也已對印度喀拉拉邦等區域發布2級旅遊警示，並預告將立百病毒列為第5類法定傳染病，也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度立百病毒疫情升溫！致死率最高75% 疾管署示警：3月中列法定傳染病
鑑於近期印度西孟加拉邦爆發立百病毒（Nipah Virus）疫情，加上孟加拉的病例呈現擴散趨勢，疾病管制署今（27日）正式對醫界發出通函示警。考量該病毒的高致死率與傳播風險，疾管署已於1月16日啟動預告程序，預計將在3月中旬預告期滿後，正式將立百病毒感染症列為「第五類法定傳染病」，以強化國內防疫監測與醫療資源整備。目前該病被列為重點監視項目，疾管署呼籲醫師看診時務必提高警覺，詳細詢問病患的旅遊史、職業史、接觸史及群聚史。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1則留言
印度爆立百病毒「呼吸道感染、逾5成致死率」 疾管署列第五類法定傳染病
印度日前出現立百病毒病例引關注。由於多個泰國觀光景點湧入大量印度旅客，泰國已宣布加強疾病監控，並在普吉國際機場針對來自印度的旅客強化健康檢測。外界關心台灣是否跟進防疫措施，衛福部疾管署表示，目前維持針對印度喀拉拉州警示為「第二級」，並預告立百病毒將列第五類法定傳染病。太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
印度再現立百病毒疫情…致死率高達7成》哪些食物要避？疾管署一次說明
印度近日通報再度出現立百病毒（Nipah virus）疫情，引發國際關注。衛福部信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度立百病毒疫情升溫致5死，泰國機場加強篩檢
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，印度南部喀拉拉邦(Kerala)及東部西孟加拉邦(West Bengal)近日接連爆發立百病毒(Nipah virus)疫情，截至2026年1月26日已造成至少5人死亡。西孟加拉邦近日出現罕見群聚感染，一名患者病逝後，導致負責照護的4名醫護人員確診，目前西孟加拉邦已確認5宗病例，並有近百人接受強制隔離。由於該病毒致死率高達58%至70%，且目前尚無疫苗或特效藥，引發鄰近國家高度警戒，泰國政府週一(26日)宣布，在主要國際機場針對來自疫區的旅客加強篩檢。立百病毒已被世界衛生組織(WHO)列為具有大流行潛力的優先關注病原體。該病毒主要透過果蝠傳播，人類可能因飲用受蝙蝠尿液或唾液污染的生椰棗汁、食用受損水果或直接接觸病畜而感染，並具備人傳人能力。感染初期症狀與流感相似，包括發燒、頭痛及肌肉痠痛，但病情可能在24至48小時內迅速惡化為致命性腦炎或急性呼吸道窘迫，嚴重者會陷入昏迷。泰國疾病管制署署長朱拉(Jurai Wongsawat)指出，儘管立百病毒傳染力低於新冠病毒，但極高的致死率不容忽視。針對這波疫情，泰國已在素萬那普(Suvarnabhumi)及廊曼(Do財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
