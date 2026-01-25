印度立百病毒引關注 疾管署列為第五類法定傳染病

【記者黃泓哲／台北報導】印度近期出現立百病毒（Nipah virus）確診病例，引發國際關注。疾管署今表示，目前針對印度喀拉拉州仍維持「第二級：黃色注意」旅遊警示，同時已預告將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病。疾管署提醒，立百病毒感染初期症狀與流感相似，有些人可能沒有症狀，有些則出現發燒、頭痛、肌肉痠痛或急性呼吸道症狀，民眾務必提高警覺。

疾管署指出，印度近期在西孟加拉邦通報立百病毒疫情，截至1月19日累計5例，但實際傳播途徑仍在調查中，需進一步釐清是否屬於社區感染或院內感染。若確認出現社區廣泛傳播，不排除調整旅遊警示等防疫措施；若多為院內感染，則一般旅遊風險相對較低，僅建議避免前往當地醫院。疾管署將持續密切監測疫情發展，並視情況滾動檢討相關應變作為。

疾管署說明，立百病毒感染後的臨床表現差異很大，輕者可能僅有類似感冒的不適，重者則可能迅速惡化，出現腦炎、抽搐等嚴重症狀，甚至在24至48小時內進展到昏迷。部分康復者仍可能留下後遺症，例如反覆抽搐或人格改變。目前立百病毒尚無特效藥，治療方式以支持性療法為主，因此及早發現、及早處置相當重要。

疾管署指出，立百病毒1998年首次在馬來西亞被發現有人類感染案例，全球累計已超過750例，致死率約58%。近年疫情多集中在孟加拉與印度，其中孟加拉病例具有季節性，常發生在12月至隔年5月，與果蝠活動及飲用受污染的生椰棗樹汁有關；印度病例則多集中於喀拉拉邦，且以院內感染為主。疾管署呼籲，民眾出國旅遊應避免食用生食、生飲，並留意自身健康狀況，以降低感染風險。

