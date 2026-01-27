印度立百病毒疫情升溫！致死率最高75% 疾管署示警：3月中列法定傳染病

根據世界衛生組織資料顯示，其致死率介於40%至75%之間，且目前全球尚無核准的治療藥物或疫苗。示意圖（東方IC）

鑑於近期印度西孟加拉邦爆發立百病毒（Nipah Virus）疫情，加上孟加拉的病例呈現擴散趨勢，疾病管制署今（27日）正式對醫界發出通函示警。考量該病毒的高致死率與傳播風險，疾管署已於1月16日啟動預告程序，預計將在3月中旬預告期滿後，正式將立百病毒感染症列為「第五類法定傳染病」，以強化國內防疫監測與醫療資源整備。目前該病被列為重點監視項目，疾管署呼籲醫師看診時務必提高警覺，詳細詢問病患的旅遊史、職業史、接觸史及群聚史。

疾管署指出，立百病毒在國際間持續造成威脅，根據世界衛生組織資料顯示，其致死率介於40%至75%之間，且目前全球尚無核准的治療藥物或疫苗。回顧過往，馬來西亞於1998年首度發現人類感染案例，新加坡隨後也出現疫情。

近年來，病例主要集中在孟加拉與印度。值得注意的是，孟加拉的疫情過去多呈季節性（12月至隔年5月），但在去年8月首度於南部波拉島檢測出病例後，疫情似有從季節性轉為全年化、並從局部向全國擴散的跡象。印度方面，近期疫情已從南部的喀拉拉邦蔓延至東部的西孟加拉邦，截至1月25日已累計5例確診，其中2例病況嚴重。

立百病毒是如何傳染的？吃了什麼最危險？

立百病毒是一種人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬）。病毒的傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限度的人傳人。人類可能因直接接觸病豬、或是接觸到被果蝠尿液、唾液污染的環境與物品而感染。

在孟加拉與印度的疫情調查中發現，飲用被果蝠污染的生椰棗樹汁，或是食用受污染的水果，是當地主要的感染源。此外，若密切接觸病患的血液、體液或呼吸道分泌物，也可能造成人際間的傳播，過往印度就曾發生過醫療機構內的院內感染事件。

出現哪些症狀要當心？民眾該如何自保？

立百病毒感染的臨床表現相當廣泛，從無症狀感染、急性呼吸道症狀，嚴重至致命性的腦炎都可能發生。疾管署提醒，若民眾近期曾前往孟加拉、印度喀拉拉邦或西孟加拉邦等流行地區，返國後出現發燒、抽搐、意識改變或運動失調等疑似腦病變症狀，應立即就醫並告知旅遊史。醫師在排除其他病毒性腦炎後，若發現病患符合通報定義，應於24小時內透過傳染病通報系統進行通報並採檢，同時將病人安置於指定隔離治療機構。

疾管署強調，雖然目前國內尚無人類或動物的確診病例，且自2000年起即已具備檢測能力，但面對國際疫情升溫，仍不可掉以輕心。未來列為第五類法定傳染病後，將能更有效地動員防疫資源。

為了降低感染風險，疾管署建議民眾近期應避免前往立百病毒流行地區；若必須前往，應維持良好個人衛生，絕對避免接觸蝙蝠、豬隻，也不要飲用生椰棗樹汁或食用可能受污染的水果。相關防疫資訊可至疾管署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

