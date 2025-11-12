印度紅堡汽車爆炸案釀9死 主嫌疑為醫生所組犯罪集團
印度德里著名地標紅堡（Red Fort）附近11日發生汽車爆炸事件造成9人死亡後，印度警方透露，這起爆炸疑似與日前在法里達巴德被搗毀的犯罪集團有關。警方認為，在法里達巴德醫院工作、爆炸前失蹤的醫生烏馬爾·納比（Umar Nabi）很可能是主嫌，他也是監視器畫面中出現在爆炸車內的人士之一。
在爆炸發生前幾天，查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）警方已逮捕兩名醫生，分別是來自普爾瓦馬的穆扎米爾·艾哈邁德·加奈（Muzammil Ahmad Ganai）和來自卡齊貢德的阿迪爾·馬吉德·拉瑟（Adeel Majeed Rather）。這兩人被指控與恐怖組織「穆罕默德軍」（JeM）和「印度聖戰者組織」（AGH）有聯繫。警方表示，他們在加奈位於法里達巴德道傑村的租屋中查獲了358公斤疑似硝酸銨的危險物質。
警方消息人士告訴《印度快報》，自事發以來，查摩與克什米爾邦警方已拘留了普爾瓦馬不同村莊的至少五人進行訊問。其中包括涉案車輛的現任車主。消息人士稱，他的兄弟以及該地區的其他三名男子也被警方帶走訊問。
值得注意的是，烏馬爾·納比是普爾瓦馬縣科伊爾村的居民，也曾在法拉赫大學醫學院和研究中心工作。據悉，穆札米爾醫生被捕後，警方已對烏馬爾展開追捕。兩人均來自同一村落，這一事實引起了調查人員的高度關注。
警方消息人士進一步指出，這個組織至少有四名醫生成員——加奈、拉瑟、烏馬爾和一名來自勒克瑙的女子，該女子也因與此案有關而被帶走問話。
