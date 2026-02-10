印度終將取代蘋果在中國大陸的生產？《蘋果在中國》作者：很遺憾、這是無稽之談

近年來多任美國政府，都想要將原先深入中國大陸的全球化生產鏈，設法轉移回到美國生產、或是至少讓其能夠從中國大陸，轉移到其他包含印度、或東南亞等地區，以滿足美國的戰略需求。對此，國內輿論也有不少類似的聲音，認為在美國積極「圍堵」中國的情況下，台商必須設法走向其他市場。

然而，一位對中國與美國、以及以蘋果供應鏈做過多年研究的資深西方記者卻認為，即便政府或業者，有意讓蘋果供應鏈向美國、印度、越南等國家轉移。但實際上，許多成功的人往往低估了中國對全球供應鏈生產的貢獻，甚至不瞭解中國的獨特之處。而相較之下，印度等國家，並不具備與中國大陸市場同樣的優勢。

中國對蘋果而言特別獨特

去年曾出版《蘋果在中國: 美國科技巨頭如何造就中國製造霸權 》（Apple in China: The Capture of the World's Greatest Company）一書的英國《金融時報》（Financial Times）前科技記者麥奇（Patrick McGee），週一晚間在台北一場座談中表示，很多人普遍認為，蘋果已實現了25%的iPhone在印度生產，甚至認為幾年之內，蘋果就能把這個比例提高到一半，實現供應鏈的完全分離，「但很遺憾，這完全是無稽之談」。

麥奇指出，雖然對於美國政府的關稅法來說，最終組裝環節才是最重要的認定標準，然而，「他們只把最終組裝環節，算作（認定的）關鍵」。因此，即便未來美國消費者買到了「印度製造」（Made in India）的蘋果手機，「但實際上，這些手機並沒有真正意義上在印度生產」。

麥奇也舉一位設計製造工程師與他開的玩笑指出，「這些手機基本上是在中國生產（produced in China），在中國組裝（assembled their）完成後，『拆解』（disassembled），並運到印度進行『再組裝』（resembly）。這就是所謂的『印度製造』」。因此，即便隨著時間的推移，蘋果可能未來會有越來越多的業務轉移到印度。但基本上，麥奇對此持抱持著「悲觀態度」。

麥奇解釋，全球只有大約12家外資企業，在中國大陸的年度銷售額超過100億美元（約新台幣3000億元），而蘋果不但是其中的佼佼者，且每年在中國的銷售金額還一度超越700億美元（約新台幣2.1兆元），「它就是一個非常龐大的產業」。

《蘋果在中國》書封。（商業週刊提供）

印度、越南為何無法取代中國？

而有關印度或是其他國家，成為西方或是台灣許多人是，可成為下一個「世界工廠」的看法，麥奇也以蘋果供應鏈的經驗，對此提出不同的看法。他強調，因度無法照搬中國的模式，而缺乏同樣的魄力。大家會發現，「中國的速度在印度根本無法匹敵」。所以，外界或許可以對墨西哥、或東南亞等地抱有一些希望，但無法像蘋果在中國那樣，能夠直接實現製造業的無縫銜接。

麥奇也認為，將蘋果產業鏈直接轉移到越南，也並非是一個可行的選項，「我不認為越南模式是一個真正可行的替代方案」，而且，這件事情並不符合經濟原則，如果企業推動多元化生產，實則生產方式將會直接受到限制，「為什麼要把生產分散到八個國家，而不是只在一個國家（指中國）生產？」

而在中國的人工智慧（AI）產業發展方面，麥奇解釋，中國的模式並非只關注前沿的AI模型，而是更注重將現有的AI技術，普及到社會各個層面，並將AI技術應用於機器人、生產線、無人機等等，「這不僅是一種更好的策略」，更重要的是，現有美國模式所想要試圖打造的競爭優勢，對中國而言幾乎並不存在。

麥奇解釋，他曾經與一位與蘋果前傳奇執行長賈伯斯（Steve Jobs）共事過16年的人交流，對方認為，即便在2008年，我們就知道下一任的中國領導人會是習近平，「我們還能去哪裡呢」？因為當時全球對iPhone的需求，呈現的是「爆炸性成長」，成長率遠超「指數級」，當時根本沒有哪個地方能夠滿足蘋果的生產需求。

蘋果聯合創辦人賈伯斯於2011年因病去世。圖為賈伯斯資料照

中國生產也不是只有量多

麥奇指出，從有了蘋果手機和iPod，再到後來的iPhone，人們往往忘記了蘋果iPhone的規模擴張速度有多快，「2007年他們生產了500萬部，到2015年，產量就達到了2.3億部。此前（其他業者）從未有過如此高品質的產品」。

此外，蘋果由於品質的要求很高，所以根據麥奇的研究，蘋果最終他們控制了約1000家工廠，而且大部分都在中國。根據公開數據，自2008年以來，蘋果在中國培訓和供應鏈中的人員數量為3000萬。此外，蘋果在2015年進行的一項供應鏈研究發現，他們每年在中國的投資高達550億美元，大約是美國《晶片法案》金額的四倍。

而在回答觀眾提問時，麥奇也解釋，許多人認為印度未來可能可以達到蘋果在中國的產量，甚至轉移一部分產能到印度，但根據他與蘋果工程人員的討論，對方認為，實際上以蘋果的品質要求，印度生產的產品很難達到蘋果想要的水準，「因此，他們一直在（印度）嘗試進行類似的研發，但規模並不大。即使印度有時試圖擴大規模，根本無法與中國的規模相提並論」。

所以，基本上，根據麥奇的研究，蘋果目前在印度的生產規模，只有其在中國大陸十年前的一半，「在印度，基本上只是最終組裝。所以自2017年以來，蘋果在印度的投入相當有限。我很希望看到蘋果在印度投入更多。我希望看到更多台灣的教學模式在印度得到應用，我希望看到蘋果在印度進行更多投資。但我認為由於種種原因，這不太可能實現」。

