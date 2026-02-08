印度總理訪問大馬 提升半導體與國防合作

印度總理莫迪(Narendra Modi)今天(8日)將和馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)舉行會談，兩國將尋求加強貿易，並探討在半導體、國防和其他領域的潛在合作。

莫迪正在馬來西亞進行為期2天的訪問，這是自從雙方在2024年8月提升為全面戰略夥伴關係以來，莫迪的首次到訪。

馬來西亞外交部6日發表聲明指出，莫廸和安華將在位於大馬行政首都布特拉加亞(Putrajaya)的首相官邸舉行會談。兩位領導人也將見證多項合作協議的簽署，範圍涵蓋醫療保健、國家安全與勞工等議題。

印度外交部5日也表示，兩國正在建立一套多層次機制以便在半導體部門合作。

此外，印度也在尋求加強與馬來西亞的國防關係，一位國防部官員表示，印度正與馬來西亞就多尼爾(Dornier)飛機的潛在出售案、以及對鮋魚級(Scorpene)潛艦與「蘇愷-30」(Sukhoi Su-30)戰機提供維修與升級服務進行會談。